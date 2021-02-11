15-летняя школьница забеременела в Шымкенте: она заявила об изнасиловании

11 февраля 2021, 06:11
Фото: pixabay.com

Новость о беременности 15-летней школьницы одной из шымкентских школ подтвердили в Управлении образования Шымкента, передает zakon.kz.

Как сообщает otyrar.kz, главный педагог Шымкента отрицать эту информацию не стала.

Да я знаю об этой ситуации. Факт первыми выяснили в учебном заведении. Ученики и психологи заподозрили, что ученица беременна. Об этом они проинформировали уполномоченные органы. Ведется расследование. руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева

Отмечается, что беременная девятиклассница из Шымкента заявила об изнасиловании.

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Публикация от ОТЫРАР Новости Шымкент (@otyrarkz)


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