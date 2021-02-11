Как безопаснее всего чистить уши

Отоларинголог из Вашингтона Деннис Фицджеральд рассказал, что пациенты часто жалуются на проблемы со здоровьем после чистки ушей ватными палочками, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

По словам медика, его это не удивляет, так как они не предназначены для подобных целей.

Люди говорят, что используют их (ватные палочки – ред.) только для макияжа, но мы знаем, для чего еще они их используют. Они чистят ими в уши, - сказал Фицджеральд.

Он отметил, что вред ватных палочек для ушей доказан. Вместо того, чтобы убирать излишки серы, они, напротив, "заталкивают" ее еще глубже. Если человек неаккуратен во время этой процедуры, то он может повредить барабанную перепонку. В числе других последствий врач назвал полную глухоту, паралич лицевого нерва, головокружение и тошноту.

По словам отоларинголога, есть безопасный способ чистить уши. Так, необходимо на ночь закапать в них с помощью пипетки три капли оливкового масла и помассировать хрящ на внешней стороне уха. К утру сера размягчится. Вымывать ее следует в душе, можно с использованием смеси из воды и перекиси водорода в пропорции 1:1. Она будет шипеть и сдвигать воск.

Делать подобную процедуру Фицджеральд посоветовал до трех раз в месяц.

Он отметил, что слишком часто чистить уши тоже вредно, так как сера защищает органы слуха от бактерий. Излишняя чистка способна привести к возникновению ушных инфекций и воспалениям.