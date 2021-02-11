21 год в бегах. Казахстанского разбойника поймали в Грузии

Казахстанца, сбежавшего из колонии Краснодарского края 21 год назад, поймали в Грузии, сообщает zakon.kz.

Николай Павлюк родился в 1974 году в селе Бишкуль Северо-Казахстанской области, позднее переехал в Россию. Его разыскивал Интерпол и МВД России. За это время Павлюк побывал в Эстонии, Германии, Грузии и даже жил в Северном Казахстане под чужой фамилией.

По информации Петропавловск.news, 29 июля 1999 года Павлюк сбежал из колонии в городе Хадыженск вместе с двумя подельниками.

Интересен способ побега: троих зеков вынесли из ИК-9 Краснодарского края в сумках подкупленные конвоиры. Двоих беглецов вскоре поймали: после побега они не только не спрятались, но и убили двоих милиционеров в перестрелке. После этого их поймали, судили и снова отправили в колонию. А Павлюк так и находился в розыске, - говорится в сообщении.

Пока преступники отбывали срок, Павлюк сразу после побега сумел покинуть Россию. Жил в Эстонии по поддельному паспорту. В 2004 году уехал в Германию к матери.

К этому времени Николая Павлюка уже разыскивал Интерпол, а в Германии даже задерживала транспортная полиция. Самое удивительное, что преступник, задержанный немецкими полицейскими из города Ольденбург, не был выдан России, так как побег из тюрьмы по законам Германии не является уголовно наказуемым преступлением… Его отпустили через сутки после задержания.

Спустя много лет Николая Павлюка уже не существовало и найти его было практически невозможно. Зато появился Михаил Иванович Уткевич, бывший гражданин Украины, который в 2010 году сумел без проблем оформить себе паспорт гражданина Казахстана. И жил в Петропавловске.

Уткевич-Павлюк женился, у него родился сын. Через несколько лет пара развелась и казахстанская жена Павлюка-Уткевича подала в суд на взыскание алиментов.

Бишкульский разбойник тем временем перебрался в Грузию и скрывался там почти 5 лет.

Тем временем выяснилось, что в Смоленской области проживает Михаил Иванович Уткевич, который был судим, четырежды терял паспорт. Одним из утерянных настоящим Уткевичем паспортов и пользовался долгое время Бишкульский разбойник. Все это время в розыске были и лже-Уткевич и Павлюк, несмотря на то, что это был один и тот же человек.

Через 21 год после побега Николая Павлюка все-таки вычислили сотрудники ФСБ, а задержали полицейские Грузии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, - говорится в тексте.