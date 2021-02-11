Посол России высказался о заявлениях депутатов Никонова и Федорова по территории Казахстана

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин прокомментировал высказывания российских депутатов о территории Казахстана, передает zakon.kz.

В эфире телеканала "Хабар 24" посла спросили о том, как бы он прокомментировал высказывания некоторых российских депутатов о территории Казахстана.

Не хотел бы драматизировать эти высказывания. Думаю, что это не стоит делать. Я подчеркну, что эти неуместные высказывания однозначно противоречат официальной позиции России. Граница между нашими странами закреплена договором. Она делимитирована на всей своей протяженности. И территориальные претензии в российско-казахстанской повестке дня просто принципиально отсутствуют. Такие вопросы не обсуждаются, посол России в Казахстане Алексей Бородавкин

Он отметил, что Россия уважает суверенитет, независимость, территориальную целостность Казахстана. Посол также упомянул о соглашении по военному сотрудничеству, согласно которому Казахстан и Россия обязуются взаимно защищать территориальную целостность, суверенитет друг друга.

Граница между Казахстаном и Россией – это не разделительная линия, это объединяющая нас граница. По моему, те, кто разогревает территориальную тему, преследуют цель навредить дружеским отношениям между Россией и Казахстаном. А что касается многовековой истории формирования казахстанской государственности в ее нынешних границах, то это предмет для исследования учеными, а не повод для внешнеполитических трений между нашими дружественными государствами, - подчеркнул он.

В декабре 2020 года МИД Казахстана передал ноту России в связи с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России". Дипломаты выразили недоумение по поводу этого высказывания.

Сам Никонов в своем Telegram-канале написал, что "интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан", и именно об этом он говорил в передаче "Большая игра". Он также выразил "самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана".

После этого о территории Казахстана высказался и другой депутат российской Госдумы Евгений Федоров. Он недоумевал, почему казахстанский МИД не признает, что территория РК - подарок РФ.

Министр иностранных дел Казахстана назвал высказывания российских депутатов "бредом сивой кобылы". А в Госдуме заявили, что Россия всецело признает суверенитет Казахстана.