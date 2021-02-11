Депутат рассказал о заброшенных урановых рудниках и "фонящей" технике в некоторых городах

Депутата Сената Сергея Ершова заинтересовал вопрос заброшенных урановых рудников. По его словам, их никто не охраняет, что опасно для жителей близлежащих районов, передает корреспондент zakon.kz.

В частности, в Степногорске, да и других городах, я сам там бывал и видел. Руда и техника там "фонят". Ничто это не охраняется, население там, дети. Это очень опасно. Мы задавали вопросы вашим заместителям, но никто ничего четкого не сказал. Как вы решаете эту проблему? - спросил сенатор во время рассмотрения проекта закона по вопросам использования атомной энергии.

Отвечая на вопрос, министр энергетики Нурлан Ногаев отметил, что рассматриваемый закон содержит нормы по проведению радиационной и ядерной безопасности. Работа в рамках закона проводится. Более детальный ответ пообещал предоставить в письменном виде.

Представленный законопроект после был принят и отправлен на подпись Президенту.

В целом предложенные поправки направлены на внесение изменений и дополнений в законодательные акты в сфере использования атомной энергии для устранения правовых коллизий действующего законодательства, а также приведения определенных норм в соответствие с международными нормами по безопасности МАГАТЭ.

Для этого законопроектом предусматривается:

-разграничение полномочий и функций государственных органов в целях качественной реализации государственной политики в сфере радиационной безопасности населения, а также исключения дублирования полномочий;

-предоставление права персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии, повторного прохождения аттестации с целью либерализации процедур прохождения проверки знаний;

-регламентация аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиационные аварии при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

-проведение повторной экспертизы ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности только в случае изменений в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерной установки.

Тамила Языкова, Нур-Султан