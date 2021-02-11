Антикор показал "эволюцию" казахстанских взяточников

Антикоррупционная служба опубликовала видеоролик "Эволюционируйте правильно", в котором показала жизненный путь взяточника, передает zakon.kz.

На кадрах видно начинающего сотрудника компании, который затем получает повышение. В один момент ему предлагают взятку, после которой герой ролика начинает вести разгульную жизнь. В конце-концов он оказался в тюрьме, а после на улице.

Ролик был снят департаментом агентства по Алматинской области при поддержке киностудии Jetysu Film.

Основной посыл ролика - показать каждому гражданину, что в этой жизни каждый из нас сам выбирает свой стиль и путь жизни... Кто-то выбирает добропорядочный путь и становится примером для всех, а кто-то получив высокий пост начинает совершать противоправные дела, которые в итоге ведут его к "социальному уничтожению", - говорится в описании к ролику.