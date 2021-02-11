Озвучена причина отъезда Навальной в Германию

Жена оппозиционера Навального Юлия отправилась в Германию с частным визитом, передает zakon.kz со ссылкой на УНН.

Как написал со ссылкой на собственные источники Der Spiegel, Юлия Навальная вечером 10 февраля прилетела в город Франкфурт-на-Майне с частным визитом.

В то время как российские СМИ намекали, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию. По информации SPIEGEL, Юлия Навальная приземлилась вечером во Франкфурте-на-Майне, - говорится в сообщении.

Также один из пассажиров рейса сообщил журналистам, что после посадки Навальная осталась в транзитной зоне. Позже несколько пассажиров уточнили РИА Новости, что ее увезли к другому выходу в аэропорту.

Службы аэропорта Франкфурта, правительство ФРГ и МИД не стали отвечать на вопросы о деталях приезда Навальной в Германию.

Днем 10 февраля стало известно, что жена Навального улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне. Ее адвокаты заявили, что не знают об этом.

В августе 2020 года Навальный попал в больницу. Его сторонники заявляли, что это отравление. Спустя несколько дней Навального перевезли в клинику в Берлине. Местные врачи заявили, что оппозиционера действительно отравили ядом группы "Новичок". После курса реабилитации Навальный вернулся в Россию, где его задержали. Представители Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что он находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу "Ив Роше". 2 февраля суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев.