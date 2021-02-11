Механизм финансирования детско-юношеского спорта объяснили в Минкультуры и спорта РК

Разработан единый механизм перераспределения подходов в финансировании спортивных клубов на развитие детско-юношеского и массового спорта. Об этом сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент zakon.kz.

Для развития детско-юношеского и массового спорта министерством проведен анализ финансирования спортивных профессиональных клубов. В настоящее время в стране функционируют 97 профессиональных клубных команд. Среди них по гандболу - 12, по водному поло - 2, хоккею на траве - 1, регби 7 - 4, баскетболу - 12, классическому и пляжному волейболу -29, футболу - 26.

Также функционирует "Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана", в состав клуба входят велокоманда "Astana Pro Team", футбольный клуб "Астана", хоккейный клуб "Барыс", баскетбольный клуб "Астана".

В Комитете напомнили, что в 2017 году для регулирования финансирования видов спорта были внесены изменения в закон о физкультуре и спорте, проведено ранжирование на республиканском и региональных уровнях.

Виды спорта разделены на группы "А", "В", "С", что является основанием для финансирования видов спорта, в том числе и профессиональных клубов, однако, проведенный анализ показывает, что в настоящее время основная часть всех выделяемых финансовых средств распределяется на спорт высших достижений, в том числе на содержание игровых профессиональных клубов. Поэтому разработан единый механизм перераспределения подходов в финансировании спортивных клубов на развитие детско-юношеского и массового спорта, — сообщили в профильном министерстве.

Отмечается, что на сегодняшний день выработаны подходы по определению максимально допустимого размера заработной платы спортсмена, тренера и руководителя клуба за счет бюджетных средств и квазигосударственного сектора.

По итогам реализации данных мер сэкономленные средства будут направлены на развитие массового и детско-юношеского спорта, — уточнили в Комитете по делам спорта.

В конце 2020 года министерством при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин были внесены изменения в законы о физической культуре и спорта, чтобы внедрить в нормативное поле понятия государственного спортивного и творческого заказов, и закрепить соответствующие компетенции уполномоченных органов.

Таким образом был заложен юридический фундамент для массового развития детского спорта и творчества. Вместе с тем, поправки в законе пропагандируют распространение здорового образа жизни и предполагает закрепление в жизни общества физкультуры и спорта, формирование у населения стремления к ЗОЖ, предусматривает меры среди всех возрастных групп населения и по максимальной доступности спортивной инфраструктуры для детей, — объяснили в Комитете спорта.

По информации профильного министерства, на сегодняшний день разработана концепция нормативного подушевого финансирования для сферы культуры и спорта, методика расчета подушевого норматива, реализуется комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020 ‒ 2025 годы.

Так, например, планируется создание молодежных спортивных лиг, расширение сети спортивных школ и сооружений, обеспечение общеобразовательных школ спортивным инвентарем, внедрение на предприятиях производственной гимнастики, развитие адаптивной физкультуры, разработка новых образовательных программ по спортивным специальностям.

Также утвержден перечень проектов по строительству 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. В 2019 году было построено 13 ФОКов, в 2020 году – 32 ФОК, в 2021 году планируется 55 комплексов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан