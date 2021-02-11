Старый фейк о штрафах обсуждают в Казнете

Казахстанцы в соцсетях активно делятся старым фейком, сообщает zakon.kz.

В рассылаемом сообщении говорится о штрафе за долгожительство, который якобы планировали ввести в стране. Эта информация впервые появилась в феврале 2017 года.

Как отмечает stopfake.kz, это предложение было озвучено четыре года назад руководителем Союза мусульман Казахстана (СМК).

Мурат Телибеков сразу же после публикации сообщил, что это была всего лишь шутка.

В мире получило широкое распространение сопровождение юмора фонограммой смеха, т. е. людям подсказывают, в каком месте нужно смеяться. Своеобразная помощь в умственных усилиях. Порой без посторонней помощи трудно понять, что является смешным, а что серьезным, — пояснил он в интервью.

Телибеков известен неоднозначными комичными идеями. К примеру, в 2015 году он предложил учредить налог на интимную близость. В 2016 году — заменить национальную валюту Казахстана тенге на "куырдак и бауырсак".

Тем не менее ни одна из этих инициатив никогда не рассматривалась в правительстве и не являлась законопроектом, - добавили эксперты.