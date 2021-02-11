Лукашенко о выборах: Слушайте, нельзя нарисовать 80%

Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании ответил на обвинения в фабрикации результатов президенстких выборов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, с 9 августа 2020 года в стране не утихают акции протеста сторонников оппозиции Лукашенко.

После этих выборов говорят: вот там нарисовали что-то президенту действующему. Ну знаете, вот откровенно, ну у наших же губернаторов есть привычка - показать, у кого лучше. И кто-то полпроцента, процент, два мог дописать. Но слушайте, ну нельзя нарисовать 80%, - заявил белорусский лидер.

По его словам, "если кому-то не нравится 80 (%), пусть будет 76 (%), пусть даже будет 68 (%), как в среднем сейчас по анкетам, или 74,5 (%) - по опросам".

Пускай! Но все равно мы победители, за нами подавляющее большинство народа, - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что республика переживает переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза.

Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, — уточнил президент.

По информации издания "Известий", Лукашенко подчеркнул, что республика подверглась жесточайшей атаке извне.

Он считает, что противники желают, чтобы Беларусь вышла из Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности.

В политической сфере — выход из Союзного государства с Российской Федерацией, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия, — сказал глава государства. — В военной сфере — выход из Организации Договора о коллективной безопасности, - сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что необходимо подумать над возможностью корректировки конституции.

Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона, — предложил белорусский лидер.