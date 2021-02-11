Пенсионера подозревают в растлении пятилетней внучки

В Сочи пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионера из Сочи, который подозревается в растлении пятилетней внучки.

По данным СМИ, насильственные действия в отношении девочки мужчина совершил в 2020 году.

Возбуждено уголовное дело. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, - заявили в краевом следственном управлении СК РФ.