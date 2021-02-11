В Актау один из судов закрыли на карантин

11 февраля 2021, 22:45
Фото: eadaily.com

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области временно не будет работать с 10 по 19 февраля, передает zakon.kz.

Как сообщает lada.kz, в здании суда введены карантинные ограничения на основании постановления главного государственного санитарного врача Актау. Сотрудники переведены на удаленную работу. Вход граждан в здание суда не допускается.

Судебные разбирательства проходят в режиме онлайн, а некоторые переносятся на более поздние сроки. О дате и времени назначения судебных заседаний сторонам, имеющим отношение к делам, направляется дополнительная информация.

Отмечается, что в настоящее время в здании ведутся дезинфекционные работы.

Сроки и режим ограничительных мер могут быть изменены в соответствии с улучшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Просим с пониманием отнестись. пресс-служба специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области

Причина закрытия суда на карантин не сообщается.


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