Байден закрыл проект Трампа по строительству стены с Мексикой

Президент США Джо Байден отменил чрезвычайное положение на южной границе и заявил о прекращении финансирования проекта своего предшественника Дональда Трампа по строительству стены с Мексикой, передает zakon.kz со ссылкой на "Ведомости".

Я установил, что объявление чрезвычайного положения на нашей южной границе было необоснованным, - заявил Байден.

Он подтвердил уже озвученную им ранее позицию своей администрации, что "доллары американских налогоплательщиков" больше не будут направляться на строительство пограничной стены. Президент отметил, что ресурсы, которые предполагалось потратить на возведение границы, будут проанализированы.

Дональд Трамп говорил о строительстве стены с Мексикой, откуда в США прибывает большинство нелегальных иммигрантов, еще в ходе предыдущей предвыборной гонки, в результате которой он пришел к власти. Несмотря на то, что данную инициативу не поддержал конгресс, стена постепенно возводилась.

13 января, комментируя намерения Байдена отменить проект, Трамп сказал, что во всех регионах, где была построена стена, незаконный переход границы и контрабанда наркотиков резко упали. В связи с этим бывший глава государства выразил уверенность, что новая администрация не будет трогать стену.