Невиртуальный взлет: зачем ТВ-операторам MVNO

Виртуальными могут быть не только операторы сотовой связи (MVNO) – на основе аналогичной бизнес-модели на рынке телевидения можно создавать конвергентные продукты, объединяя услуги связи и ТВ на одном мобильном экране. Перспективы развития MVNO в России обсудили участники конференции "Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной связи в РФ", организованной ИАА TelecomDaily.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР – В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Первые MVNO появились в начале 2000-х, вспоминает управляющий партнер "TMT Консалтинг" Константин Анкилов. К примеру, совместный проект "Евросети" и поволжского оператора СМАРТС проработал два года – с 2007-го по 2009-й. По данным "TMT Консалтинг", в 2010-2014 годах количество подключений к MVNO колебалось от 0,9 до 1,2 млн абонентов. Интерес к услуге стал расти в 2015 году – было зафиксировано 2,5 млн пользователей, в 2017-м – 6,7 млн. К началу 2019-го предложениями MVNO воспользовались более 7 млн человек.

Сегмент MVNO занимает 2% российского рынка мобильной связи и 1% телеком-рынка. Лидером в B2C-сегменте является "дочка" "Мегафона" – "Скартел" (бренд Yota), ей принадлежит 72%, следом идет "Ростелеком" – 11%. В B2B-сегменте доли иные – у "Ростелекома" 58 %, у Yota – 22%. На сегмент B2B приходится 11%, так как операторы в первую очередь пытались охватить частный сектор, отметил Константин Анкилов.

ГОТОВЫ ПРИВЕСТИ МИЛЛИОН АБОНЕНТОВ

Директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) Сергей Волков не соглашается с оценками "TMT Консалтинг". По данным Tele2, доля оператора в 2017-2018 годах составила 50%. У компании более 20 партнерских запусков разной степени успешности. Платформой пользуются и международные компании, такие как Mundio, V-Tell, Virgin Connect. Один из крупнейших MVNO-операторов в мире, нацеленный на эмигрантов и этнические группы, Lycamobile начнет оказывать услуги связи в России на базе сети Tele2 до конца июня 2019 года, надеется Сергей Волков. В 2017 году Lycamobile зарегистрировал в России ООО "Лайкамобайл", которое получило лицензию на оказание услуг мобильной связи по модели MVNO. Подробностей о проекте нет. Известно, что в других странах Lycamobile работает по модели дискаунтера.

MVNO (mobile virtual network operator – виртуальный оператор сотовой связи) — оператор сотовой связи, использующий инфраструктуру другого оператора, но продающий услуги под собственной торговой маркой.

По данным Yota, в Западной Европе основу MVNO составляют нишевые операторы и лоукостеры – на них приходится от 15% до 20%. "Определенное влияние дискаунтеры в момент запуска оказывают, но после выхода на рынок ситуация стабилизируется", – говорит руководитель направления "Смартфоны" департамента по продуктам Yota Артемий Пономарев.

Сергей Волков отметил, что Tele2 стал тщательнее отбирать партнеров, нежели раньше. "Первоначально мы всех брали на борт. У нас не было базовой цены, четко сформированного предложения. Теперь стараемся не тратить MVNO-ресурсы на компании, не готовые серьезно заниматься этим. К примеру, сейчас приходит много партнеров, которые говорят, что готовы привести миллион абонентов, но за нулевые тарифы от нас", – поясняет представитель Tele2. По словам Сергея Волкова, закрывшихся MVNO на сети Tele2 пока нет, есть только приостановленные или не стартовавшие в коммерческом режиме проекты.

"Российский рынок MVNO разношерстен. Количество выданных операторам лицензий превышает 90. Среди них 76 компаний, которые заявились как MVNO-игроки. При этом десяток из них работает или предоставляет услуги абонентам от нескольких десятков тысяч до миллиона", – отмечает генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

ДОПОЛНИТЬ ЭКОСИСТЕМУ СЕРВИСОВ

Одна из причин заинтересованности компаний в MVNO – рост клиентских баз. К примеру, Danycom.Mobile, запустившийся на сети Tele2 в 2017 году, позволяет материнской Danycom.Global расширять границы основного бизнеса – СМС-агрегации. Danycom.SMS с объемом трафика более 1 млрд СМС в месяц обрабатывает 43% отечественного A2P СМС-трафика (application-to-person, от приложения к пользователю) и 1% мирового. В планах на 2019 год – довести долю на мировом рынке до 1,5%. "В зависимости от оператора сотовой связи маржинальность бизнеса СМС-агрегации в России составляет от 2% до 8%. Теперь же MVNO дает нам 100%-ую маржинальность по A2P СМС-трафику", – говорит директор по развитию Danycom Петр Кушиков.

На апрель 2019 года услугами Danycom.Mobile в России воспользовались 120 тыс. абонентов. До конца года компания рассчитывает расширить географию присутствия с 45 до 69 регионов РФ, а абонентскую базу – увеличить до 600 тыс. человек. Локальные MVNO-проекты по модели Full MVNO (когда оператор арендует все элементы, кроме радиосети – прим. "Телеспутника") будут запущены в Эстонии, Польше, Бельгии, Италии; по модели Light MVNO (арендуется инфраструктура целиком – прим. "Телеспутника") – в Португалии, Франции, Финляндии, Чехии. Одновременно в странах присутствия Danycom.Mobile начинает работу Danycom.SMS. Проект MVNO позволил "Ростелекому" снизить отток фиксированных абонентов, дополнить экосистему сервисов, рассказал директор проектного офиса MVNO ПАО "Ростелеком" Алексей Чернецов. У оператора 1,3 млн активных абонентов, доля на рынке MVNO в 2018 году составила 17%.

MCN Telecom предлагает конвергентный продукт, объединяющий фиксированную, мобильную и корпоративную связь на одном терминале. "Как мобильный виртуальный оператор видим свою нишу в предоставлении абонентам дополнительных услуг на базе фиксированной и мобильной связи", – поясняет генеральный директор ГК MCN Telecom Александр Мельников. Оператор работает в пяти странах (России, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии) и постепенно переходит к модели Full MVNO. "У нас свой биллинг, мы интегрировали с ним решение Camel Gateway от румынского вендора Yati, владеем более 30 тыс. мобильных номеров", – рассказывает Александр Мельников.

КЛИЕНТУ ИНТЕРЕСНЫ РЕАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Сергей Волков видит перспективы развития MVNO в ритейле, спорте и новых медиа. По его словам, проекты в ритейле не новость, в качестве примера он привел работавшие на сети МТС "А-мобайл" от "Ашана" и "Алле" от X5 Retail Group. "Однако проекты в этом сегменте существенно отличаются от проектов 2011-2012 годов, – говорит Сергей Волков. – Теперь клиенту интереснее получать реальные услуги, а не копить баллы. Современное MVNO поможет лучше коммуницировать компаниям с клиентом, когда тот заходит в магазин, проходит мимо него или вообще направился к конкуренту. К примеру, провести акцию, по которой посетитель магазина получает 500 Мб интернет-трафика за потраченные на покупки 100 рублей".

Болельщикам футбола MVNO позволит предлагать, к примеру, бесплатный роуминг во время выездов команд, проход на стадион без бумажного билета, участие в автограф-сессиях и сувенирную продукцию по сниженным ценам.

В Tele2 уверены, что мощным толчком развития MVNO может стать также аудитория раскрученных блогеров. Оператор работает над несколькими проектами в этой нише, которые могут стартовать не ранее 2020 года, но подробностей пока не раскрывает.

Артемий Пономарев уверен, что интересны MVNO, работающие на специфическом рынке, с разными демографическими группами либо группами по интересам. "Услуги таких MVNO включают что-то нужное конкретной нише. Например, церковный MVNO в Бразилии, направленный на семейный сегмент Disney Mobile, оператор для пользователей старшего поколения GreatCall. Для клиентов конкретной торговой сети создан Tesco Mobile", – перечисляет он. По мнению директора по маркетингу и системным исследованиям НТЦ "Протей" Владимира Фрейнкмана, узкоспециализированные MVNO в России не прижились.

MVNO-ТВ – РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Как рассказал "Телеспутнику" Сергей Волков, со стороны ТВ-операторов также есть интерес к MVNO. С одной стороны, такие проекты помогут телевизионщикам создавать конвергентный продукт, чтобы все виды связи и ТВ были на одном экране (мобильном). С другой, появляются новые инструменты взаимодействия с абонентской базой. "У нас в разработке есть такие проекты, но о конкретных запусках говорить преждевременно", – был краток Сергей Волков.

В ГК "Орион" уверены, что в эпоху цифровизации экономики MVNO-бизнес – популярная тема в среде крупных игроков медиаиндустрии, торговли, среди крупных банков и некоторых других компаний. "При формировании бизнес-моделей такие компании делают основную ставку на синергию возможностей. Ее результатом становится активный пользователь в режиме онлайн, выступающий потенциальным источником монетизации практически неисчерпаемого ряда услуг цифрового характера", – рассуждает технический директор ГК "Орион" Константин Салтыков. По его словам, в инфраструктуре "Ориона" в области телевидения есть выделенные сегменты заказчиков с признаками "саморазвития", подобного деятельности виртуального оператора. "Для себя мы пока не видим эффективного варианта сопряжения с проектом в области мобильной связи. Но учитывая простоту привлечения ресурсов по схеме MVNO и исторический дрейф классического телевидения к интерактивности, такой сюжет не выглядит фантастическим", – подытожил Константин Салтыков.

MVNO В ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И СОТОВЫХ СЕТЕЙ

Интерес к MVNO проявляют также компании из секторов Интернета вещей (IoT) и межмашинного взаимодействия (М2М). По данным Berg Insight, в 2018 году количество IoT-подключений по сотовой связи выросло на 70%, до 1,2 млрд (13% всех подключений). В 2023-м этот показатель может превысить 9 млрд подключений. В 2018 году было отгружено 221 млн IoT-модулей с подключением по сотовой связи (рост на 18% по сравнению с предшествующим годом). Продано 53 млн устройств NB-IoT, прогноз на 2019 год – 142 млн. Как считает директор департамента беспроводных сетей J'son & Partners Consulting Виталий Солонин, легализация новых технологий (например, eSIM) и бизнес-моделей (к примеру, PVNO – оператор частной виртуальной сети) будет способствовать развитию MVNO.

Сети 5G тоже предполагают новые возможности для MVNO, уверяют участники рынка. Сети пятого поколения позволяют MVNO запускать несколько мини-сетей с определенным QoS для клиентов из различных отраслей. "Одна из возможностей – критический IoT, например беспилотный транспорт, промышленные роботы, телемедицина", – дополняет Виталий Солонин.

По оценкам Qualcomm, мировой рынок Private LTE к 2022 году достигнет $31 млрд. В начале июня 2019 года первую в России Private-LTE-сеть, предназначенную для сбора данных от различного оборудования, протестировали СИБУР, Ericsson и "Энвижн групп" (принадлежит МТС). Как уверяют участники проекта, сети Private LTE позволяют внедрять широкий спектр сервисов на социально значимых и промышленных объектах с повышенными требованиями к безопасности и надежности.