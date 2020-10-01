Как дистрибуторы канала о моде в России воюют за бренд в судах

Международный телеканал Fashion TV в России дистрибутируют в разных форматах и через разных вещателей две оппонирующие друг другу компании — "ФэшнТВ" и "Интермода". Свои отношения они выясняют в судах.

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Москвы вынес сразу два решения в пользу ООО "ФэшнТВ" (представляет Fashion TV Russia) в разбирательствах о праве использования торговой марки Fashion TV с основным владельцем телеканала Fashion TV Programmgesellschaft (Австрия) и его российским юрлицом ООО "Интермода".

С ПОДИУМОВ — В СУД

Согласно картотеке московского арбитража, в апреле 2019 года Fashion TV Programmgesellschaft направило иск с требованием пресечь нарушение прав на товарный знак со стороны ООО "ФэшнТВ", у которой есть действующий договор с оффшорной компанией Fashion TV Russia на распространение каналов Fashion TV Network и Fashion TV HD. Лицензионный договор между Fashion TV Programmgesellschaft и Fashion TV Russia действовал до 2016 года и так как он сейчас расторгнут, "ФэшнТВ" распространяет телеканала нелегитимно, неоднократно подчеркивали в австрийской компании. Тем не менее московский арбитраж 8 ноября отказал ей в иске, говорится в решении по делу в картотеке суда.

Со своей стороны, в сентябре 2019 года "ФэшнТВ" направила в арбитраж иск в отношении ООО "Интермода", которое дистрибутирует в РФ телеканал в РФ по договору концессии с Fashion TV Programmgesellschaft, и таким образом, является его официальным представителем. В документе "ФэшнТВ" потребовал от ответчика изменить наименование СМИ Fashion TV Russia и запретить ему использовать наименование Fashion TV. Суд решением от 12 ноября поддержал требования истца и обязал "Интермоду" исключить словесное обозначение Fashion TV из наименования СМИ Fashion TV Russia. Кроме того, суд запретил "Интермоде" использовать обозначение Fashion TV в названии телеканала, указано в определении арбитража.

Комментируя решения суда, директор по дистрибуции Fashion TV Елена Гудович (представляет Fashion TV Programmgesellschaft и "Интермоду") сообщила "Телеспутнику", что в компании еще не получили документы в полном виде. "Для начала надо решение получить "на руки". После его изучения мы будем принимать решение об апелляции. Имеет ли она в данном случае смысл — пока непонятно, так как решение суда касается вещательной лицензии, которая была получена "Интермодой" в качестве одной из первых лицензий на вещание. Данная лицензия не используется "Интермодой" в операционной деятельности по вещанию телеканала FTV в каком-либо формате и, соответственно, не затрагивает ни одного договора на вещание, заключенного нами с операторами", — рассказала Гудович, подчеркнув, что решение суда касается, по сути, "мертвой" лицензии.

В свою очередь, коммерческий директор, главный редактор Fashion TV Russia Андрей Шалахов заявил "Телеспутнику", что решение арбитража от 12 ноября означает, что "Интермода" не сможет использовать наименование Fashion TV в отношение любого телеканала независимо от его формата. "Но как товарный знак в контенте телеканала "Интермода" сможет использовать товарный знак Fashion TV на основании договора коммерческой концессии с правообладателем — Fashion TV Programmgesellschaft", — уточнил Шалахов. Он также отметил, что в случае, если "Интермода" попытается зарегистрировать телеканал с наименованием Fashion TV, независимо от формата, это будет неисполнением решения суда.

ИКОНКИ СТИЛЯ

Шалахов со ссылкой на операторов говорит, что "Интермода" распространяет телеканал в сетях МТС в форматах 4К и HD под названиями 4K Fashion TV и FTV HD, а также на спутниковом телевидении "Телекарта" в HD под названием Fashion HD, как он уточняет, "c иконкой одного из логотипов Fashion TV (буква F c точкой в пятиугольнике)".

По словам Гудович, "Интермода" дистрибутирует в РФ версии канала FTV в SD, HD и 4K на основании договора концессии. Кроме того, компании переданы права на товарные знаки канала (логотип в форме бриллианта с буквой F). "На сегодняшний день у нас три действующие лицензии: F Internationаl (SD версия канала), F (4K версия) и F-HD, на основании которых мы заключаем договоры с партнерами. Кроме того, наши оппоненты ("ФэшнТВ" — прим. "Телеспутника") помимо правовых вопросов не имеют технической возможности предоставлять права на 4K и HD версию FTV — контроль над сигналом на эти версии находится в руках владельца", — сообщила Гудович, подчеркнув, что для правообладателя приоритетными являются HD и 4К-версии FTV, "которые имеют явный спрос на рынке".

Сама "ФэшнТВ" распространяет телеканал в SD через спутниковые и кабельные сети "Билайн", "Мегафон", "НТВ Плюс", "Акадо" и другие, говорит Шалахов, добавляя, что сейчас ведутся переговоры по возвращению в сеть "Ростелекома" (оператор ранее убрал телеканал из своих пакетов до решения суда по иску владельца канала к "ФэшнТВ"). Коммерческий директор поясняет, что компания дистрибутирует SD-версию на основании лицензии на телевещание канала Fashion TV Network, выданную в 2012 году.

"К сожалению, ситуация с дистрибуцией SD версии FTV обстоит не совсем так легко и просто, как хотелось бы, но мы работаем над этим вопросом и надеемся, что в итоге он будет решен в пользу владельца и создателя бренда, что было бы логично", — замечает Гудович.

В августе 2019 года, комментируя судебные споры за право использования бренда, президент Fashion TV Programmgesellschaft Мария Лисовска (супруга основателя Fashion TV Мишеля Адама) говорила "Коммерсанту", что "в данный момент "ФэшнТВ" занимается пиратством, но мы надеемся на правосудие".

В "ФэшнТВ" уверяют, что это не так, поскольку дистрибутируемый ею канал отличается от исходного Fashion TV. "Отличие телеканалов состоит в том, что "ФэшнТВ" включает в эфир программы собственного производства: репортажи топовых модных событий, ведущих глянцевых журналов и интернет-порталов о моде России, показы и репортажи с различных недель мод в России, в том числе с мероприятий российских дизайнеров за рубежом, программы и различные проекты. Компания делает ежегодные собственные мероприятия — Fashion New Year Awards и Fashion Summer Awards", — объясняет Шалахов. По его словам, объем собственного контента составляет до 40% от эфира, что, как считают в компании, свидетельствует о том, что она "развивает данный бренд и прилагает максимум усилий в его качественном позиционировании в РФ".

Со своей стороны, директор по дистрибуции Fashion TV Елена Гудович указывает, что название канала как объекта авторских прав является неотъемлемой частью произведения (канала) и дано ему автором канала. "Это канал международной группы компаний, который создается и получает название вне России, а сюда только транслируется и без согласия владельца канала его нельзя переименовать", — приводит она точку зрения правообладателя, добавляя, что в любом случае "наш канал называется FTV, и его логотип - F в бриллианте, это неоспоримый факт".

В то же время в "ФэшнТВ" говорят, что намерены в судах и дальше противодействовать владельцу телеканала в его распространении в РФ. "В настоящее время мы готовим заявление в суд о признании на территории России решения Лондонского международного коммерческого арбитража (LCIA) по делу № 122275, которое подтвердит наши эксклюзивные права на телеканал и все его товарные знаки в России и всех странах СНГ. После этого вещание телеканала и использование его товарных знаков другими лицами, в том числе "Интермодой" без нашего согласия будет невозможно", — сообщил Шалахов.

Ранее сообщалось, что "ФэшнТВ" существует с 2007 года. В текущем году к Fashion TV Russia и "ФэшнТВ" свои претензии предъявлял Роскомнадзор. В начале года ведомство установило, что Fashion TV Russia владеет всеми правами на канал в целом, а "ФэшнТВ" уполномочено только распространять канал на территории РФ. Таким образом, компания с Британских Виргинских островов "косвенно управляет деятельностью ООО "ФэшнТВ" и фактически определяет принимаемые им решения" в нарушение закона о СМИ, отмечали в ведомстве.