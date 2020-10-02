Как кабельщик может расторгнуть договор с Discovery

13 августа кассационная инстанция – суд по интеллектуальным правам – отменила решения предыдущих судов и отправила на новое рассмотрение дело о споре оператора из Благовещенска "С.Д.Сат.Коммуникейшнс" ("СатКом") с "Открытие ТВ" - юрлицом, созданной компанией "Медиа Альянс", представляющей интересы российских версий телеканалов семейства Discovery.

Рассказываем о сути конфликта и перспективах оператора расторгнуть невыгодный договор с каналом.

До 2013 года казалось очевидным, что зарубежные каналы, вроде Discovery, являются драйверами подключения к сетям платного телевидения. Небольшие операторы договаривались с дистрибьюторами этих каналов целыми ассоциациями, чтобы за счет суммарной абонентской базы получить более выгодные условия в договорах. Судя по высказываниям на отраслевых конференция, результат их все равно не очень устраивал, однако система более-менее работала.

Все изменило резкое падение курса рубля в конце 2014 года. Стоимость того же Discovery рассчитывалась на основе курса валюты, а абонентскую плату кабельщики всегда собирали в рублях. И экономика сетей небольших операторов перестала сходиться.

Кризис ударил не только по бизнесу, но и по конечному потребителю, который стал сокращать необязательные расходы - и отключать премиальные пакеты каналов. Да и запуск эфирной цифры тут пришелся "кстати" - вместо подключения к кабельному оператору абоненты могли приобрести приставку DVB-T2 и получить 20 эфирных телеканалов без регулярных платежей.

В этих условиях некоторые операторы сразу отключили дорогие "валютные" каналы. Другие же попытались сохранить то, что на тот момент казалось основным мотиватором для зрителя вообще платить за телевидение - качественный контент. Но падение доли абонентов подключенных к платным пакетам на фоне роста стоимости контента вынудило операторов сесть за стол переговоров с каналами.

"По результатам переговоров они согласились либо на время зафиксировать в договоре стоимость валюты для оператора, либо делить курсовую разницу пополам, но в обмен на увеличение срока договора, как правило, оставив при этом обязательный ежегодный рост по абонентской базе. То есть конкуренция у нас растет, население нет, молодежь вообще уходит в интернет, но абонентскую базу необходимо увеличивать", - рассказывает Алексей Амелькин, президент ассоциации операторов кабельного телевидения "Макател".

Подписанные по результатам переговоров с каналами в 2015 году соглашения, как тогда казалось, решили проблему. Но положение кабельных операторов с каждым годом не улучшается. Некоторым, в частности, "СатКому" из Благовещенска, пришлось принять сложное решение о прекращении трансляции премиального контента, поскольку платить стало нечем.

"Мы отключили каналы, через бегущую строку на инфоканале сообщили абонентам, что больше не работаем с этой организацией, и отправили карточки (для доступа к закодированному сигналу канала со спутника) в “Открытие ТВ” вместе с уведомлением о расторжении. Я объяснил им, что такие деньги платить не могу. Я же собираю с людей рубли, и как брал 300 рублей, так и беру. Больше не могу. А контент у меня стал стоить в два раза дороже", - говорит директор компании "СатКом" Денис Сикерин.

Но на этом история не закончилась. В договоре с "Открытие ТВ" не было заложено вариантов досрочного расторжения, поэтому дело отправилось в суд.

"В целом мы бились с ними (“Открытие ТВ”) два года. Я многократно предлагал пересмотреть условия договоров, но это было бесполезно. Мне что-то обещали, потом менеджеры менялись, отправлялись в отпуска, а я писал и звонил в поисках концов, но так и не получил ответа. Добился от них только: “Выполняйте договор и все”. В итоге они на нас подали в суд в попытке взыскать долги. А мы обратились за консультацией к юристам, чтобы разобраться в ситуации", - дополняет Денис Сикерин.

"Ранее некоторые операторы уже пытались расторгнуть договоры с “валютными” каналами на основании ст. 451 ГК РФ в связи с существенным изменением обстоятельств, в данном случае - резким падением курса рубля, и этого нельзя было предусмотреть при заключении договора. Но насколько я знаю, суды всем отказали. “СатКом” пошли другим путем. Они нашли изъян в самом договоре, который может обеспечить его признание недействительным", - говорит Алексей Амелькин.

Суть найденного изъяна заключается в том, что в конце 2014 года в гражданском кодексе было изменено понятие "организации кабельного вещания". Фактически, теперь под эту формулировку попадают только организации, создающие сетку вещания, то есть сами телеканалы, а кабельные операторы к "организации кабельного вещания" имеют лишь косвенное отношение. Одним из нормативных требований к “кабельному вещателю” является заключение договора с РАО и регулярные отчисления правообладателям. Discovery и их представители такого договора не заключали, подразумевая, вероятно, что этим займется кабельный оператор, как это было до 2014 года.

Одновременно с этим договор содержит формулировки, которые требуют от сторон полного соблюдения законодательства. Каждая из сторон, подписывая договор, дает гарантию этого. Отсутствие договора у представителя телеканала с РАО можно трактовать как нарушение законодательства, то есть прямое нарушение условий заключенного договора со стороны "Открытие ТВ". А значит договор может быть расторгнут в судебном порядке. На это и надеется "СатКом", ожидая, что получится просто разойтись и никто никому не будет должен.

Сколько зарабатывает Discovery в России

Согласно базе данных "Контур.Фокус", единственным владельцем и учредителем "Открытие ТВ" выступает компания "Медиа Альянс". Генеральный директор обеих организация - Григорий Лавров. Конечные владельцы "Открытие ТВ" - ЗАО "Национальная Медиа Группа" и "Ди-Эн-и Мьюзик Паблишинг Лимитед" (Dne Music Publishing Limited) (Великобритания), которым принадлежат доли 80% и 20% соответственно. Выручка "Открытие ТВ" по итогам 2018 года составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль - 443,8 млн руб.

"Мне эта позиция показалась очень хорошей, поскольку дополнительно она опирается на постановление пленума Высшего арбитражного суда №16 от 14 марта 2014 года, по сути определившего слабую и сильную стороны в договоре. В данном случае небольшой оператор всегда подписывает версию документа, которую ему предлагает телеканал. Это позволяет рассматривать его как слабую сторону, что дает оператору некоторые дополнительные права в оспаривании договора", - считает Алексей Амелькин.

Надо отметить, что оператор из Благовещенска - не единственный, кто обращался в суд с такими формулировками.

"После того, как мы выиграли первый суд, коллеги из компании “Алекстелеинформ”, попавшие в точно такую же ситуацию, интересовались у нас деталями. Мы посоветовали им своих юристов. Однако имея аналогичные обстоятельства дела, включая сроки действия договора, в том же суде, но с другим судьей, они проиграли первую инстанцию", - говорит Денис Сикерин.

Несмотря на то, что "СатКом" выиграл суд и апелляцию, кассационная инстанция – суд по интеллектуальным правам - 13 августа отменил оба решения и отправил дело на новое рассмотрение. Каким будет итоговое заключение - пока не ясно. Для благовещенского оператора, чей договор с "Открытие ТВ" заканчивается только в конце 2020 года, борьба определенно имеет смысл.

Если по итогам повторного рассмотрения договор все же можно будет расторгнуть, для рынка это вряд ли будет иметь какие-то фундаментальные последствия. Большинство операторов со сложной экономической ситуацией уже расторгли аналогичные договора, закрывая какие-то долги или пользуясь личными связями, рассказал "Телеспутнику" источник на рынке. Однако, возможно, это решение станет первым шагом в сторону изменения взаимоотношений между каналами и операторами в направлении более гибкой совместной работы.

"Вся эта ситуация с падением курса рубля показала, насколько оператор является слабой стороной в договорах с телеканалами. На мой взгляд, западные компании и их российские представительства в этом контексте злоупотребляют правом, создавая такие “нерасторжимые” договоры и не желая прописывать обычные условия. В большинстве случаев каналы отказываются расторгать соглашение до срока. Поэтому главное в будущем все-таки наладить нормальные отношения. Существующим договорным отношениям иногда по 10 и более лет. Тогда условия были другие: каналов было меньше, а Discovery и, например, Eurosport в пакете были серьезными конкурентными преимуществами, так что операторы были готовы платить, несмотря ни на что. Сейчас сами абоненты не так остро реагируют на отсутствие этих каналов", - считает Алексей Амелькин.

Генеральный директор ООО "Ордерком", к.ю.н., член Экспертного совета ФАС России, эксперт Минюста РФ, участник рабочей группы "Нормативное регулирование" при АНО Цифровая экономика правительства РФ Дмитрий Галушко прокомментировал ситуацию: "Я считаю, что оператору связи надо думать, что он подписывает. Если контент канала не эксклюзивный, его можно поменять. Надо отказываться от таких каналов и ставить в сетку замены. Пример “Уфанет” показывает, что такой подход позволяет эффективно работать без уменьшения абонентской базы".

Со стороны истца на запрос "Телеспутника" ответил Григорий Лавров, генеральный директор компании "Медиа Альянс", которая занимается дистрибуцией каналов Discovery в России: "С учетом того, что дело отправлено на повторное рассмотрение, и судебный процесс с компанией “СатКом” возобновится, мы не считаем возможным на данном этапе комментировать ситуацию в публичном поле и делать какие-то выводы до тех пор, пока процесс не завершится. Мы уверены в своей правовой позиции в предстоящем разбирательстве, и решение суда 13 августа, а также аналогичное решение в первой инстанции по схожему делу с другим оператором (подразумевается дело “Алекстелеинфо”.), лишь подкрепляют эту уверенность. Что касается условий наших договоров с операторами – они представляют собой коммерческую тайну, которую мы не готовы обсуждать, соблюдая прежде всего обязательства конфиденциальности, данные нами партнерам".