Как осуществляется наземная доставка телеканалов

С развитием наземной транспортной инфраструктуры наземный способ доставки телеканалов до операторов постепенно отвоевывает свой сегмент у спутника. Мы расскажем о технологиях и решениях для наземной доставки телеканалов, а также игроках этого рынка.

Долгое время передача видео по оптике обходилась не дешевле, но с удешевлением оборудования, развитием оптических транспортных сетей и появлением технологий передачи через открытый интернет ситуация принципиально изменилась. Плюсы вещательного способа доставки через спутник имеют обратную сторону — невозможность учесть погодные условия в каждой точке приема. В таких условиях можно гарантировать определенный уровень готовности аплинка (например, у ГПКС он составляет 0,9999, в среднем 20 минут перебоя в год), но обеспечить весь тракт с заданным уровнем надежности если и возможно, то экономически неоправданно. В то же время наземный транспорт позволяет выбирать между разными уровнями качества услуги SLA с разумной разницей в стоимости. Неоспоримым плюсом спутника считалась возможность дотянуться до удаленных уголков, не охваченных наземной инфраструктурой. Однако сейчас таких уголков остается все меньше, а для дальних передач все чаще используется оптика, в том числе доставка через открытый интернет.

Как можно видеть, уже более 20% клиентов используют наземный способ доставки в качестве основного или даже единственного, причем, по словам начальника отдела поддержки клиентов ЗАО «Первый ТВЧ» Вячеслава Берсона, этот процент постоянно растет.

В качестве основного варианта доставки наземный способ пока в основном рассматривают компании, начавшие свой бизнес с передачи данных и позже добавившие телевизионные услуги. Еще одна категория — это телекоммуникационные гиганты, имеющие собственные оптические магистрали, в первую очередь «Ростелеком».

Операторы традиционных КТВ, у которых давно построены антенные посты и закуплены профессиональные спутниковые приемники, обычно не видят резона отказываться от проверенного способа доставки, но часто рассматривают наземный канал в качестве запасного варианта.

Наземная доставка видео оператору может выполняться самим телеканалом или через посредника.

Основной способ при доставке напрямую — получение сигнала в точке обмена трафиком MSK-IX, куда заводят свой сигнал телеканалы с общероссийской географией распространения. Второй способ заключается в получении несжатого сигнала по выделенному волокну непосредственно из студии телеканала, но он актуален только для московских операторов, имеющих хорошую оптическую инфраструктуру.

Для налаживания наземного канала операторы и телеканалы все чаще обращаются к компаниям-посредникам, которые отличаются друг от друга бизнес-схемами, набором дополнительных услуг, территориальным охватом и отчасти транспортными технологиями.

Почти все технологические платформы передают сигналы и по управляемым линиям с гарантией высокого качества доставки (VPN или физически выделенным линиям), и по открытому интернету. В то же время у большинства есть свой конек.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ

В категории надежной доставки телеканалов опрошенные операторы отдали явное предпочтение «Медиалогистике». Эта компания появилась осенью 2016 года и быстро заняла лидирующие позиции в сфере наземной доставки. Ее успех можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, это подразделение платформы MSK-IX. Эта платформа в первую очередь ассоциируется с центральным узлом обмена трафиком на улице Бутлерова в Москве, однако география ее коммутационных узлов охватывает 9 крупных городов России и Ригу. К слову, и в Москве имеется не одна точка обмена, а 17.

По словам гендиректора «Медиалогистики» Григория Кузина, компания открыла для себя еще ряд точек подключения в разных макрорегионах России. В частности, недавно появился узел в Хабаровске, к которому уже подключилось несколько сетей Дальнего Востока. Компания заключила партнерские соглашения с рядом региональных интернет-провайдеров, к которым подключаются операторы, не дотянувшиеся до собственных узлов платформы. У «Медиалогистики» есть также несколько клиентов в Европе и СНГ, которым телеканалы доставляются по VPN. Таким образом у компании сформировалась разветвленная сеть доставки видео по выделенному волокну или через VPN. Стандартная надежность доставки составляет 98% без резервирования канала или 99% при резервировании, телекомпания может выбрать любой вариант. А самым надежным способом подключения из арсенала «Медиалогистики» является подключение на центральном коммутаторе MSK-IX.

О таком варианте операторы могут договориться с телеканалом напрямую, но судя по диаграмме, предпочитают подключаться через «Медиалогистику». Возможно, это связано с тем, что компании удалось сформировать простую и удобную схему взаимодействия операторов с телеканалами. Подключившись к платформе, оператор получает доступ к личному кабинету, в котором он сам может выбирать телеканалы для подключения. Возможности выбора при этом ограничиваются рамками тарифа и наличием договоренности о ретрансляции канала. К платформе «Медиалогистики» подключились уже более трехсот каналов, но в кабинете оператора ему доступны только те, с которым у него есть договор.

Как объяснил Григорий Кузин, тарификация не предусматривает оплату каждого отдельного подключения ни для телеканала, ни для оператора, но клиенты могут выбрать между несколькими пакетами услуг. Например, телеканалы могут выбрать доставку по Москве или по всей России, а операторы — пакет из определенного количества подключаемых телеканалов. Отклонения от стандартных возможностей тарифа заложены в опции.

«Медиалогистика» – единственная компания, которой удается получать деньги за доставку и с телеканалов, и с операторов. Остальным платформам за такую услугу платят операторы.

Некоторые операторы отдают предпочтение доставке через «Синтерра Медиа». Сегодня эта компания принадлежит телеком-оператору МТТ. Оператор предоставляет мультисервисные услуги, услуги дальней связи и транзита трафика. Он владеет магистральной сетью IP-MPLS с полным автоматическим резервированием, работающей по всей территории России.

Помимо транспортных ресурсов МТТ, «Синтерра Медиа» использует и сети партнеров, она присутствует на точках обмена трафиком в Москве, Санкт-Петербурге и в ряде крупных городов Европы и Америки. В отличие от «Медиалогистики», «Синтерра Медиа» использует для доставки и спутниковые каналы связи.

Другими словами, сеть распространения у этой компании более масштабная, чем у «Медиалогистики», но подключаться к ней региональным операторам менее удобно.

«Синтерра Медиа» имеет центр мультиплексирования и коммутации ТВ-линий в телецентре «Останкино» и протянула собственные оптические линии к аппаратным всех ведущих московских телекомпаний. Это позволяет ей получать от вещателей несжатые ТВ-сигналы и доставлять в аппаратные видеопотоки с мест событий. Ее инфраструктура готова для предоставления услуг крупным вещателям, которым нужно, например, доставить видеопотоки из нескольких разнесенных точек. Можно вспомнить SDN-сеть, развернутую «Синтерра Медиа» для доставки видео со стадионов чемпионата мира по футболу в формате 4К. Компания также имеет мощности для цифровой обработки ТВ-сигналов с разрешением до 4К.

Что касается операторов, то помимо доставки контента компания готова предложить им полную OSS/BSS-надстройку.

Пиринговые системы доставки знакомы многим по сетям обмена файлами через интернет. В этих системах нет явного разделения между клиентами и серверами – каждый клиент, получивший какое-то количество фрагментов файла, может стать сервером для других клиентов. Такие клиенты-серверы называются пирами. Управление коммуникацией между пирами в большинстве протоколов децентрализованное, при отправке в сеть запроса клиентское ПО само подбирает оптимальный пул пиров для получения нужного файла. Более 10 лет назад компания Octoshape, позже купленная Akamai, предложила использовать тот же принцип для доставки видео по открытому интернету. Только для гарантии качества доставки роль пиров была отдана серверам, определенным образом размещенным в сети. И конечно, использовались усовершенствованные протоколы обмена, позволяющие клиенту получать фрагменты потока в правильной последовательности и с заданной задержкой. По сравнению с протоколами на базе HTTP этот подход имеет два плюса. Во-первых, возможна доставка сразу во множество точек. А во-вторых, можно обеспечить постоянную скорость приема, что при использовании HTTP невозможно в принципе. При качественной реализации такой технологии она получается более дорогой, чем тот же HLS. Поэтому пока она получила распространение только в области B2B-доставки.

ПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

«Синтерра Медиа» одной из первых начала предлагать доставку видео по открытому интернету и сейчас занимает в этом сегменте весомую долю рынка. Это подтверждается и статистикой от «Первого ТВЧ».

Profi TV Live — так называется система интернет-доставки от «Синтерры» — является корпоративным решением, технические подробности которого не раскрываются. Но судя по разрозненным описаниям, в нем отчасти используется протокол HLS (TCP/HTTP), а отчасти пиринговая доставка. Profi TV Live позволяет доставлять сигналы в одну или множество точек, то есть по сути это сеть CDN. По словам заместителя гендиректора «Синтерра Медиа» Геннадия Иткиса, ее обычно используют в бюджетных проектах или в качестве резерва. От себя добавим, что интернет-каналы иногда применяют и для передачи видеотрафика за границу.

Еще одна востребованная система доставки телеканалов по открытому интернету — Transporter от «Майкроимпульса». Она также работает по пиринговому принципу, то есть доставляет сигнал в адрес назначения одновременно из разных точек.

По словам технического директора «Майкроимпульса» Константина Шпинева, компания чаще всего договаривается с производителями контента и получает сигнал в аппаратных напрямую с SDI. Там же его перекодируют в IP и доставляют на точку MSK-IX — иногда через Интернет, иногда через выделенный канал. Телеканалы, которые не удается взять в аппаратных, принимают со спутников. За услугу транспортировки телеканала до оператора «Майкроимпульсу» платит оператор, заказавший доставку.

«Телеспутник» уже писал об услуге аренды облачной системы CAS Irdeto, запущенной Irdeto вместе с «Майкроимпульсом». И доставка операторам готового пакета закрытых телеканалов выполняется как раз по технологии Transporter, благо там стоит задача сделать услугу максимально доступной по цене. Помимо транспортного решения, «Майкроимпульс» реализовал портал с личными кабинетами оператора.

Когда речь заходит о доставке через интернет, сразу возникает вопрос о качестве доставки — проценте сбоев и задержке, которые оператор готов обеспечить в зависимости от выбранного уровня SLA. Однако эта информация доступна только клиентам технологических платформ.

Недавно на рынке появилась еще одна компания, предлагающая доставку по открытому интернету, — 1CDN. Cудя по статистике от «Первого ТВЧ», она набирает популярность, но у нее пока даже нет действующего сайта.

СDN

На самом деле компании, для которых CDN — основной бизнес, почему-то мало занимаются доставкой телеканалов до операторов, хотя активно работают с телекомпаниями и онлайн-кинотеатрами.

Основную долю рынка доставки ТВ по интернету занимают три CDN-сети — Ngenix, CDN Video и CDN Megafon, которые работают со множеством теле- и радиокомпаний. Они имеют разветвленные сети доставки, присутствуют во многих точках обмена трафиком и имеют договоренности о пропуске трафика с интернет-провайдерами по всей России. Особенно мощной инфраструктурой отличается Ngenix. Он же и абсолютный лидер по доставке спортивных каналов. Тем не менее все три компании в основном занимаются доставкой видео до конечных пользователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для наземной доставки ТВ существует уже множество технологий, различающихся по стоимости и надежности доставки. И что не менее важно, существуют компании с развернутой инфраструктурой для доставки телеканалов по всей России и за рубеж.

Едва ли наземная доставка в ближайшие годы убьет спутниковые B2B-платформы, однако ее доля наверняка будет расти.