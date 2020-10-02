Как подключить колонки к телевизору

Фактически, к телевизору можно подключить любые колонки. Например, те, что вы используете с компьютером.

Причем подключение таких динамиков в большинстве случаев происходит легче, чем «родных».

Колонки с разъемом для наушников

Просто вставьте аудио-кабель колонок в выход для наушников, расположенный на телевизоре. Многие современные ТВ-устройства поддерживают такой интерфейс.

Однако, имейте ввиду: после подключения динамиков в разъем для наушников скорее всего вы не сможете управлять громкостью звука на телевизоре.

Тогда вам придется регулировать громкость на самих колонках.