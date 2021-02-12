Мужчина лишился денег из-за долгов однофамильца

Со счета екатеринбуржца списали деньги из-за долгов его полного тезки, передает zakon.kz.

Как сообщает e1.ru, в Екатеринбурге арбитражный суд взыскал долги с мужчины, перепутав его с полным тезкой - Владимиром Разумовским. Когда мужчина обнаружил это, он обратился в суд и отменил взыскание, однако приставы все равно продолжали требовать с него долг.

Они отличаются только по адресам прописки и ИНН, но суд это почему-то не проверил. И то, что они не проверили ИНН, - это еще можно понять, но как они не проверили прописку? Он подал жалобу, и они навели порядок, сами отменили первое решение, - рассказал представитель общественной организации "БЛОК-ПОСТ" Дамир Садритдинов.

По его словам, несмотря на то, что суд быстро разобрался в ситуации и отменил собственное решение, вернуть деньги оказалось не так легко. Дело в том, что пристав долго не хотела закрывать производство.

Выяснилось, что ничего не закрыто. И через год она берет и снимает с него эти шесть тысяч. Мы общались с этой женщиной, просили ее закрыть производство, она говорила, что все в порядке, но все равно ничего не делала, - сообщил юрист.

В итоге Разумовский решил подать в суд на приставов. Заседание откладывалось пять раз из-за того, что пристав, которая не закрывала производство, просто не приходила. Только на шестой раз мужчина смог добиться своего, и действия пристава были признаны незаконными.