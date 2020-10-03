Какое телевидение лучше подключить

В то время как одни люди отказываются от просмотра телепрограмм и даже от телевизора в доме, другие продолжают с удовольствием проводить свой досуг у телеэкранов.
Традиционное эфирное телевидение в XXI веке, несомненно, теряет свою популярность, поскольку количество каналов и телепередач многим кажется скудным. Возможности кабельного и спутникового телевидения, несомненно, шире. Однако серьезную конкуренцию последним в последнее время составляет интерактивное ТВ.
В России первые кабельные телевизионные сети появились в конце 1980-х годов, спутниковое вещание стало доступно с середины 1990-х, а интерактивное — с начала 2000-х. В настоящее время у каждого варианта масса пользователей. Что же выбрать?
Кабельное телевидение
Суть технологии состоит в доставке высокочастотного сигнала в аналоговом или цифровом стандарте через проложенный к потребителю кабель. На ранних стадиях развития кабельного телевидения сигнал был аналоговым, что полностью соответствовало возможностям воспроизведения старых телевизоров с невысоким качеством изображения и звука. Однако впоследствии аналоговый способ передачи сигнала стали дополнять или полностью заменять цифровым. Последний отличает от аналогового значительно лучшее качество звука и изображения за счет практически полного отсутствия помех и большего объема передаваемой информации за единицу времени. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG-2.
Если для аналогового или аналого-цифрового вещания применяется коаксиальный кабель (BNC), то для передачи цифрового сигнала обычно используют оптоволокно либо «витую пару» (UTP, STP, FTP и др.).
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) — единственный эфирный оператор первого, второго и третьего мультиплексов (пакетов) цифрового эфирного телевидения на всей территории России, является полноправным членом консорциума DVB Project.
Помимо традиционного вещания по заданной программе телепередач, в последние годы пользователям все чаще предлагается интерактивное интернет-ТВ. Его преимущество состоит в том, что трансляции доступны не только онлайн, но также по их завершении — из архива. В режиме реального времени телепередачи и фильмы можно ставить на паузу, перематывать, сохранять на носители информации. Интересны сервисы персонального подбора пакета тематических телеканалов в нужном качестве и количестве, возможность формирования индивидуальных плей-листов (контента) на основе доступных телеканалов, видео по запросу (Interactive Video on Demand, IVoD), караоке, родительский контроль просмотра видео, доступ к сетевым играм, оплата услуг непосредственно с экрана ТВ.
Условия подключения
Чтобы начать пользоваться кабельным ТВ, необходимо связаться с провайдером и уточнить технические возможности подключения по данному адресу. В случае положительного ответа составляется заявка на подключение. Может возникнуть необходимость в приобретении дополнительного оборудования — например, если телевизор не рассчитан на формат DVB-C, потребуется специальная цифровая приставка. После установки и настройки оборудования своими силами или с привлечением специалистов провайдера остается только внести абонентскую плату.
Возможности
Подключая кабельное телевидение, вы получаете доступ к нескольким десяткам, а то и сотням телеканалов, видео по запросу, интерактивным приложениям (игры, прогноз погоды и т.д.).
Качество изображения
Аналоговое кабельное телевидение дает изображение в том же качестве, что и привычное всем эфирное — SD (стандартное). Цифровой вариант — это качество HD и выше.
Простота подключения и настройки
Пользователь может получить телесигнал двумя способами:
По выделенной линии от провайдера . Этот метод применяется в многоквартирных домах, которые подключают сразу целыми подъездами, а затем к желающим могут протянуть провод от раздаточной коробки на лестничной клетке до квартиры, с установкой Wi-Fi-роутера или без. Остается внести ежемесячную плату и смотреть любимые передачи. Пользователям кабельного Интернета достаточно просто включить интерактивную оплату телевидения в пакет услуг, которые они заказывают у своего интернет-провайдера.
По обычному телефонному проводу . Это индивидуальное подключение, доступное всем, у кого есть дома городской телефон. На провод устанавливается двойник-свитч, в который входят шнуры от телефона и от ADSL-модема или декодера. При этом телевизором и телефоном можно пользоваться одновременно! Декодер соединяется с телевизором при помощи антенного кабеля.
Таким образом, в городских условиях подключить кабельное телевидение не составляет труда.
Цена за подключение
Подключение у разных операторов стоит 300–500 рублей, а при внесении предоплаты за несколько месяцев может быть бесплатным.
Тарифы
Ежемесячная абонентская плата за кабельное телевидение обычно находится в пределах 120–200 рублей. Часто цифровое телевидение можно подключить вместе с проводным Интернетом: такой пакет услуг обходится в среднем в 450–600 рублей в месяц.
Какое кабельное телевидение лучше подключить?
Услуги кабельного телевидения предоставляют все лидеры рынка телекоммуникационных услуг — «Ростелеком», «МТС», «Билайн», «Триколор», «АКАДО».
На заметку
В России в рамках стандарта DVB-T2 предоставляются бесплатно: телевидение стандартной четкости (SDTV), цифровое радио, стереозвук, субтитры, телетекст, телегид, синхронизация времени и даты с цифровым телевещанием. Телевидение высокой четкости (HDTV) доступно только в рамках платных тарифов или по специальным акциям. Сегодня насчитывается свыше 40 российских HD-телеканалов и примерно столько же зарубежных, трансляция которых ведется на русском языке и адаптирована для отечественного пользователя. Количество зарубежных каналов, вещаемых без перевода, практически не ограничено.
Спутниковое телевидение
Это второй по популярности способ доставки цифрового телевизионного сигнала до потребителя после кабельного. Сигнал, передаваемый с телевизионной станции на спутник, принимается со спутника специальной антенной, которую обычно устанавливают на балконе, окне или крыше дома и в народе называют «тарелкой».
Условия подключения
Достаточно приобрести комплект оборудования и вызвать монтажника. Комплект должен включать в себя следующие элементы:
«Тарелка» (антенна) — устройство приема сигнала со спутника.
Кронштейн — металлическая конструкция для крепления тарелки.
Конвектор — устройство приема и конвертации отражающегося от антенны сигнала со спутника.
Ресивер (тюнер) — устройство приема, декодирования и преобразования сигнала с коннектора для просмотра на телевизоре.
Кабели для соединения конвектора с ресивером и ресивера с телевизором, кабельные коннекторы.
Иногда удобнее поставить несколько антенн, чтобы принимать сигналы с разных спутников, сильно разнесенных друг от друга в пространстве, не меняя положения тарелки. В этом случае требуется несколько кронштейнов для их крепления, а также несколько конвекторов. Ресивер используется один, а между ним и конвекторами ставится дополнительное устройство — DiSEq с несколькими входами от конвекторов и одним выходом к ресиверу.
Возможности
Прием сигнала через спутниковую антенну возможен в любом населенном пункте, даже при отсутствии любых других средств связи. Поэтому вы не только можете пользоваться услугами спутникового телевещания у себя дома, но и быстро обеспечить себе доступ к любимым каналам при переезде.
Качество изображения
Смотреть спутниковые каналы вы можете в высоком HD-качестве.
Простота подключения и настройки
Важно не только надежно закрепить антенну, но и верно ее направить, чтобы получить четкий сигнал. Подключить и настроить спутниковое телевидение самостоятельно гораздо труднее, чем кабельное, а инструкции пользователя порой бывают сложны для понимания рядового потребителя. Поэтому, если вы не искушенный пользователь спутниковых услуг, лучше вызвать профессионала, который сделает это быстрее и качественнее.
Цена за подключение
Комплект оборудования в зависимости от бренда, диаметра антенны, качества и функционала устройств стоит от 6000 до 30 000 рублей, монтаж и настройка обойдется в 1500–2000 рублей.
Тарифы
Большинство крупных провайдеров при покупке у них оборудования предоставляют бесплатный доступ к сотням каналов на разных языках, без абонентской платы. Дополнительно можно приобрести тематические пакеты с абонентской платой 150–400 рублей в месяц, включающие десятки каналов — например, спортивных.
Какое спутниковое телевидение лучше подключить?
Если у ваших друзей или соседей стоит спутниковая антенна, поинтересуйтесь их впечатлениями от провайдера и качества связи. В некоторых регионах услуги спутникового телевидения можно заказать только в одной-двух компаниях. В этом случае лучше обратиться в наиболее крупную, с опытными монтажниками и более качественным оборудованием.
Интерактивное телевидение
Это самый молодой и инновационный формат телевещания. Основное отличие, которое делает интерактивное ТВ на порядок удобнее, интереснее, функциональнее кабельного и спутникового форматов, — совмещение телевизионных и интернет-технологий. Это позволяет пользователю существенно расширить возможности просмотра телепередач и иного видеоматериала. Именно интерактивные возможности переводят данный тип телевидения в «высшую лигу» технологий телевещания.
Условия подключения
Для получения доступа к интерактивному ТВ достаточно подать заявку одним из удобных способов — по телефону, через сайт, в офисе. Провайдер уточнит техническую возможность подключения и при положительном ответе согласует время прихода специалиста для установки и настройки необходимого оборудования.
Подключение услуги требует покупки телевизионной приставки. Большинство провайдеров предлагают несколько вариантов приобретения оборудования — от предоставления в аренду (с небольшим ежемесячным платежом) до продажи в рассрочку (на 12, 24, 36 месяцев) или покупки за полную цену.
После установки и настройки оборудования остается внести абонентскую плату любым удобным способом (с помощью «личного кабинета» пользователя на сайте оператора или банка, интернет-кошелька, сети платежных или банковских терминалов).
Возможности
У крупных компаний, использующих промышленные решения интерактивного телевидения, набор сервисов обычно включает:
Огромное количество ТВ-каналов.
Гибкое пакетирование ТВ-каналов с простыми способами подписки.
Видеопрокат (возможность приобретения фильмов из обширных библиотек художественного и документального кино).
Управление просмотром (запись телепередач — функция, которая позволяет посмотреть пропущенную передачу; управление текущей передачей (режимы паузы, перемотки).
Родительский контроль (гибкие возможности ограничения доступа детей к нежелательному контенту).
Караоке.
Инфосервисы: погода, курсы валют, пробки на дорогах.
Интеграция с социальными сетями.
Мультискрин (функция позволяет начать просмотр на одном экране, например на телевизоре, а продолжить на другом — например на планшете).
Формирование предложений по просмотру фильмов с учетом предпочтений пользователя.
Качество изображения
В интерактивном ТВ применяются различные стандарты качества изображения — от SD до 3D и Ultra HD. Это позволяет выбрать вариант в соответствии с финансовыми возможностями и параметрами экрана домашнего ТВ-оборудования.
Простота подключения и настройки
Пользователь может получить телесигнал двумя способами:
По выделенной линии от провайдера. Этот метод применяется в многоквартирных домах. Обычно оператор прокладывает кабель в подъезд, после чего все его жители при желании могут протянуть провод от раздаточной коробки на лестничной клетке до квартиры. Возможны варианты подключения с установкой Wi-Fi-роутера или без него.
Для ежемесячной оплаты пользователям достаточно включить оплату интерактивного телевидения в пакет услуг, которые они заказывают у интернет-провайдера.
По телефонному проводу. Это индивидуальное подключение, доступное владельцам домашнего городского телефона. На провод устанавливается двойник-свитч, в который входят шнуры от телефона и от ADSL-модема или декодера. Последний соединяется с телевизором при помощи антенного кабеля. Телевизором и телефоном можно пользоваться одновременно.
Цена за подключение
Подключение у разных операторов стоит от 0 до 500 рублей.
Тарифы
Ежемесячная абонентская плата — от 200 до 1500 рублей (в зависимости от выбранного набора ТВ-каналов и функций). Интерактивное телевидение можно подключить вместе с проводным Интернетом: такой пакет услуг обходится в среднем в 350–2000 рублей в месяц.
Какое интерактивное ТВ лучше подключить?
Услуги интерактивного телевидения предоставляют все лидеры рынка телекоммуникационных услуг — «Ростелеком», «МТС», «Билайн».
Какое ТВ подключить?
Как говорилось выше, спутниковые антенны рекомендуется устанавливать на крышах, балконах и южных стенах рядом с окнами. Поскольку южная стена только одна, большинству жителей многоквартирных домов приходится монтировать антенны на кровле. Это неудобно, так как выход на крышу обычно затруднен, а в худшем случае дорогую «тарелку» могут легко украсть. Поэтому спутниковое ТВ чаще подключают в частных домах или загородных коттеджах на охраняемых территориях.
В многоквартирных домах оптимальным вариантом будет кабельное или интерактивное телевидение. Подключение максимально простое, не потребует дорогостоящего оборудования, его можно осуществить даже самостоятельно.
Общим достоинством кабельного и спутникового ТВ является свобода выбора телеканалов и удовольствие от просмотра телепередач. Но есть и общий недостаток — вам придется выделить время на то, чтобы вникнуть во все нюансы подключения, проконсультироваться у специалистов, освоить неизвестные ранее термины. Универсальная недорогая альтернатива — интерактивное ТВ, для которого необходимы только выход в Интернет, телевизионная приставка с обыкновенным USB-разъемом и пульт дистанционного управления на батарейках. Такое оборудование может подключить самостоятельно любой интернет-пользователь.
На сегодня это наиболее оптимальное и современное решение для любителей посмотреть телевизор.
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