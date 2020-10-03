Как развивалось кабельное телевидение Южной Кореи

Доминирующей мировой тенденцией развития СМИ за последние десятилетия является все более интенсивное и широкое внедрение телевидения, а с 80х гг. XX в. и компьютерной техники, в жизнь человека.

В современном мире с развитыми массовыми коммуникациями телевидение превращается в значительный и многофункциональный социокультурный институт, активно участвующий в глобализационных процессах современности. Во всем мире оно является самым популярным средством массовой коммуникации и как неотъемлемая часть культурной жизни, что, безусловно, вызывает к себе исследовательский интерес и требует глубокого осмысления.

Создаются глобальные информационные каналы с привлечением средств спутниковой и кабельной связи, Интернета. Глубинные изменения в сфере информационных технологий приводят к революционным переменам в различных сферах культуры и жизнедеятельности современного человека, к большей открытости и демократизации мирового сообщества. На сегодняшний день одной из функций современного телевидения в культурном контексте вполне может считаться укрепление международных отношений, поддержание, раскрытие и развитие общественных связей между различными странами. Комплексные социокультурные, политические, экономические преобразования, рост образовательного и культурного уровня населения, резко увеличивающиеся объёмы информации, циркулирующие в СМИ, и бурное развитие системы телекоммуникации делают необходимым изучение воздействия телевидения на современное общество.

Говоря о современной массовой культуре, мы часто олицетворяет ее с медиакультурой, так как массмедиа оказывает формирующее влияние на облик современного человека, его культуру повседневности, моду и жизненный стиль. Совершенно очевидно, что ведущее место среди форм массмедиа принадлежит телевидению: «телевидение и есть форма популярной культуры конца XX в. Оно, несомненно, является самой популярной формой проведения свободного времени во всем мире» . Телевидение стало важнейшим фактором в формировании нового социокультурного пространства, характерного для постиндустриального (или информационного) общества .

Начиная с середины ХХ в., возникают новые факторы, постепенно меняющие ситуацию. Телевидение, казалось бы, создает нечто совершенно новое: отказываясь от жанрового принципа, заимствованного им от предшествующих форм отражения действительности, оно переносит на экран сам поток жизни. И, следовательно, если и можно говорить о какойто телевизионной картине мира на ранних этапах развития телевидения, то ныне она растворяется в жизненном потоке, теряя свою специфику. На самом деле, должно быть сделано прямо противоположное заключение. На ранних этапах развития телевидение информировало о существовании других картин мира, в то время как с конца ХХ в. оно обрело способность такую специфическую телевизионную картину мира создавать .

Передача видеосигнала по кабельным сетям является наиболее перспективным способом распространения информации. В качестве основной магистрали применяются оптоволоконные кабели, а для доставки информации до конечного потребителя («последняя миля») используется витая медная пара или коаксиальный кабель .

Первая в мире экспериментальная кабельная сеть была внедрена в Москве в 1939 г., она обслуживала два дома на Петровском бульваре по 30 абонентов в каждом. У конечного пользователя в квартире располагался четырехламповый телевизор упрощенной конструкции Александровского радиозавода.

Первую примитивную кабельную сеть в США в 1948 г. соорудил владелец магазина бытовой техники Джон Уолсон в небольшом городке Маханойсити (шт. Пенсильвания). В Западной Европе большинство жителей получают телевизионный сигнал по кабелю, телецентры доставляют по нему эфирные, спутниковые и местные каналы собственного производства .

С 1960х гг. кабельная сеть, или как ее еще называют САТВ (CATV) (или Community Antenna TВ), приобрела популярность у жителей малообеспеченных регионов, где телевидение было еще слаборазвитым. Было несколько небольших операторов, которые покрывали только несколько тысяч домов, но с таким же хорошим качеством, как и операторы на 200,000 тысяч абонентов других компаний. Общее количество абонентов САГВ на конец 1960х гг. увеличилось до 6,5 миллионов.

Телевидение в Южную Корею пришло именно из Америки, и с самого начала корейской телевизионной истории в стране используется американский стандарт ЭнТиЭсСи (NTSC)1 и американское оборудование .

Работа первой корейской телевизионной станции началась 12 мая 1956 г. Официально станция называлась КОРКАД (англ. KORCAD), но в обиходе за ней закрепилось другое название ЙЧЛКЗТВ (англ. HLKZTВ) в честь связанной с ней радиостанции ЙЧЛКЗ. Корея стала четвёртой по счету азиатской страной, в которой появилось телевещание.

Поскольку главным препятствием развития телевидения того времени была бедность страны, вначале телевидение не пользовалось большим успехом. К концу 1956 г. во всём Сеуле было всего лишь 300 телеприёмников, причём лишь небольшая их часть находилась в частных домах. Большинство первых телевизоров было установлено в общественных местах в витринах универмагов, в офисах ведущих газет, в вестибюлях дорогих гостиниц. Даже после начала регулярных телевизионных передач число телевизоров росло очень медленно. В 1958 г. во всей Южной Корее насчитывалось всего около 7 тыс. телеприемников, а к 1962 г. их было всего лишь 8 тыс. Телевизор в те времена был недоступен даже относительно зажиточным семьям .

Поскольку в то время рекламная индустрия еще не существовала на телевидении, КОРКАД по причине финансовых трудностей 2 февраля 1959 г. сменила владельца. Вскоре после этого в её студии произошёл пожар. Несмотря на то, что пожар был быстро потушен, оборудование было полностью повреждено. Компании помогли американские коллеги со станции АЙФКНТВ, которые предоставили им возможность пользоваться своими передатчиками. Однако инвесторы окончательно потеряли интерес к телевидению, и в апреле 1960 г. вещание прекратилось.

Вскоре 31 декабря 1961 г. телевидение было восстановлено, но на этот раз уже как государственное учреждение. Пришедшее к власти в результате военного переворота правительство генерала Пак Чжон Хи решило создать государственную теле и радиокомпанию КейБиЭс2 (англ. Korea Broadcasting System, рус. Корейская Система Вещания). Руководствовалась власть как пропагандистскими, так и экономическими соображениями, поскольку в условиях Кореи частный рынок был не в состоянии заниматься телевидением, так как на том этапе оно неизбежно было убыточным экономически . Телевещательная компания КейБиЭс начала вести ежедневные передачи с 18 часов и до 22 часов 30 минут по единственному телеканалу .

В будние дни корейские телеканалы обслуживали 14 часов, с 6 утра до 12 дня и с 5 вечера до 1 ночи. В выходные дни телевидение работало по 19 часов с 6 утра до 1 ночи.

Ниже представлен список некоторых телекомпаний, медиа групп и комитетов Республики Корея на сегодняшний день1.

Несколько лет назад под эгидой правительства в Южной Корее стала создаваться сеть кабельного телевидения. Впервые кабельное телевидение было представлено в Республике Корея в 1970х гг. в небольших масштабных трансляциях, однако лишь в 1990х гг. данные виды услуг начали использоваться активнее. В мае 1990 г. был образован подготовительный комитет, в 1991 г. прошли пробные передачи, а в начале 1992 г. в Сеуле кабельная сеть, правда, пока еще небольшая, начала действовать.

В 1993 г. Министерством Информации и Связи были лицензированы 21 поставщик программ и 50 системных операторов, которые вместе с компаниями Корея Электроник Пауэр Ко и Корея Телеком стали операторами кабельной сети.

Нехватка конвертеров и отсутствие сотрудничества с заинтересованными правительственными министерствами и компаниями по технической экспертизе не давало возможности для развития кабельного телевидения в Южной Кореи на ранних стадиях. Однако уже к концу 1993 г. в связи с тем, что было установлено достаточное количество проводов и дополнительно было подключено 6 каналов, общее число подписчиков составило 500 000 человек. В итоге кабельная сеть Кореи к концу работы своего первого года (вводный год) смогла распространиться достаточно глубоко, и доля подписчиков росла быстрее посравнению с другими странами, внедрившими кабельное телевидение.

В 1994 году правительство выбирало 53 системных операторов, которые начали свою трансляционную работу 1 марта 1995 г. По данным 1997 г. в компании CATT! действовали 29 каналов в 16 программных категориях, включая 3 общественных.

Первая национальная кабельная система начала свою работу с 27 каналов. С 1 марта 1995 года, с запуском Телевизионных Новостей Ёнхап (Yonhap) (YTN), настала новая эра кабельного телевидения в Южной Корее, когда 20 стаций кабельного телевидения запустили свои программы по всей стране. Это являлось сигналом, символизирующим наступление новой эпохи СМИ. Была завершена монополизация телевизионной сети, теперь зрители смогли выбирать любой из понравившихся каналов в любое время.

1 марта 1995 г., во время начала функционирования станций, действующий тогда президент Ким Ен Сам приветствовал эпоху кабельного телевидения в стране, «Наши усилия ускорить появление информированного общества и улучшение культурной жизни нации принесли свои плоды», заметил президент. Также он отметил, что новые источники СМИ помогут продвигаться стратегии глобализации, поощряемой правительством, и обеспечивать население необходимой информацией, удовлетворять их многосторонние потребности в культуре, информации и развлечении.

С этого времени в общей сложности 20 станций кабельного телевидения по всей стране вместе с 48 региональными станциями начали свою вещательную деятельность. Помимо этого, 24 телевизионных канала в стране, включая 20 эксклюзивных кабельных каналов, а также каналы КейБиЭс 1, КейБиЭс 2 и канал BBS, предоставили доступ к кабельному телевидению для 229 463 абонентов. Уже к 1 апреля 1995 г. число абонентов возросло до 380 тыс. человек, поскольку скорость установки конвертеров в домах, а также прокладка кабеля, увеличилась.

Первый канал новостей, транслирующийся 24 часа в сутки, был запущен в 11.50 утра 1 марта 1995 г. и затем продолжил свою работу с регулярным выпуском новостей каждые полчаса.

В марте 1995 г. Компания Самсунг Электрик начала производить конвертеры корейского типа для кабельного телевидения, называемые «hanulim». Конвертер компании, который был произведен на сумму примерно 1 миллиард вон, имел возможность считывания секретного закодированного сообщения и мог расшифровывать картинку, сообщая станции кабельного телевидения, что канал был выключен зрителем.

18 марта того же года правительством было выдвинуто предложение, дающее право независимым компаниям, имеющим собственные средства связи предоставлять услуги кабельного телевидения. Корейская Ассоциация кабельного телевидения официально начала свою работу с провайдерами программ, операторами станций и операторами телевизионной сети со встречи с данными фирмами 20 апреля в Сеуле. Председателем ассоциации был избран Ким Чжаги, а бывший посол Кореи в Японии Ким Квангсик был назначен заместителем председателя.

До того, как запустить кабельное телевидение, для каждой станции был выбран номер канало.

С 17 августа пробный запуск кабельной телевизионной станции был испытан в городе Сувон с доступом к серверу примерно 100 абонентов. Цель данного теста состояла в том, чтобы пронаблюдать, как оборудование, произведенное на местном рынке, а также части системы кабельного телевидения смогут работать в условиях местности.

Министерство Информации выбрало дополнительное число операторов кабельной сети 8 октября 1995 г., включая каналы для покупок на дому, мультфильмы, культуру, искусство и прямые трансляции спортивных состязаний. Каналы для покупки товаров на дому были переданы двум успешным кандидатам из 8 претендентов: компании LG Коммуникации и Информации и компании Samku Коммуникации. Станция для мультфильмов была передана компании Orion Cartoon Network (Сеть Мультфильмов Orion), дочерней компании Orion Confectionary Co., канал для прямых трансляций спортивных состязаний перешел к Корейской Ассоциации Прямых трансляций, права на трансляцию каналов культура и искусство были переданы Компании A и C Kolon.

Комитет по подготовке Программ Кабельного телевидения Протестанской Церкви, консорциум всех протестантских церквей страны, после полутора лет борьбы выиграл право использовать кабельный канал исключительно в религиозных целях, и Министерство Информации вынесло данное постановление 5 декабря 1995 г..

Промышленность, однако, не была лишена проблем с момента основания кабельного ТВ. Задержка установки специального кабеля и неэффективной поставки конвертеров замедлила рост подписчиков на подключение к кабельному телевидению. Число подписчиков составило всего 100 000 человек по всей стране с момента запуска, и станции переживали трудные времена относительно размещения рекламы и заполнения эфирного времени качественными программами. В связи с недостаточным количеством подписчиков компании, занимающиеся кабельным телевидением, были вынуждены отложить сбор абонентской платы до мая 1995 г..

Индустрия кабельного телевидения значительно пострадала от экономического кризиса 1997 г., что в большей степени было связано с нехваткой рекламы, поступающей от крупных корпораций. Подписчики кабельного телевидения на 1997 г. составляли всего лишь 850 000 человек, от запланированного 1 млн.

Снижение количества подписчиков на кабельное телевидение частично явилось последствием кризиса и предрасположенностью зрителей сокращать расходы в трудные времена на несущественные услуги. Однако существовали и другие проблемы, такие, как низкое качество транслируемых программ, повторные программы, которые составили 90% всего эфира. Некоторые кабельные операторы были проданы.

Трудности, возникшие вследствие экономического кризиса, заставили кабельное телевидение осуществить реструктуризацию, для того чтобы продолжать работать. Многое компании предприняли серию реорганизаций, включая сокращение персонала и заработных плат.

Буддистское телевидение и Христианское телевидение сократили от 40 до 60% своего персонала, в то время как многие операторы, такие как My TV, Dasom Broadcasting и GT, сократили от 20 до 50% персонала каждый.

В 1997 г. впервые была показана американская драма про врачей «Скорая помощь» на кабельном телевидении каналом CatchOne. Далее, в том же году два канала, продающие товары на дому, 39 shopping и LG Home Shopping, заметили, что их продажи резко возросли. Их успешный опыт подтолкнул другие кабельные каналы создать подобные программы покупок на дому,.

На конец 2005 г. в стране были зарегистрированы 14 млн. абонентов кабельного телевидения, которые могли на 70 каналах смотреть 77 тематических телепрограмм.

На сегодняшний день кабельное ТВ в Южной Корее имеет уникальную трехстороннюю структуру, состоящую из программного поставщика провайдера (ПП), системного оператора (СО) и сетевого оператора (СО) [5, с. 529].

Кабельное телевидение является окончанием сверхширокополосного тракта передачи информации, создание которого правительство Республики Корея планирует закончить в 2015 г.. Данная отрасль принесет доход отраслям, связанным с телевидением, с огромным ожидаемым эффектом роста в экономике.

Однако, несмотря на то, что кабельное ТВ в Республике Корея развивается достаточно быстрыми темпами, ему необходимо будет еще пройти определенный путь развития.

В первую очередь, системе кабельного телевидения необходимо большое количество программ для эфира, вызывающих развитие производства программ и сопутствующих производств. Понадобится 30 000 персонала для создания программ, а также 7 триллионов вон для приобретения оборудования, продуктов и программ.

Другим источником беспокойства относительно индустрии кабельного телевидения является то, какой эффект она окажет на социальную сферу. Положительным аспектом явился большой выбор программ, удовлетворяющих любого на 20 каналах, а именно 12 различных направлений, включая новости, спорт, образование, кино, религиозные программы, развлекательные программы, каналы культуры, искусства и многое другое.

Критики обеспокоены тем, что количество телевизионных программ влияет на мышление зрителей, что зрители не могут мыслить рационально, становясь зависимыми от телевизионных программ без смысловой нагрузки. Они также волнуются, что слишком много иностранных программ могут посягнуть на местную культуру, включая традиционный образ жизни.

Благодаря своей несомненной аудиовизуальной привлекательности и влиянию, телевидение стало важным средством массовой информации и культуры. Первоначально основная функция телевидения была исключительно развлекательная, но с некоторых пор оно стало уделять большее внимание информационным и образовательным программам, составляя серьезную конкуренцию радио и газетам.

Сегодня массмедиа является неотъемлемой частью массовой культуры. Массмедиа контролирует бизнес индустрию, ее экономические и культурные функции. Республика Корея, как и другие страны с развитой телевизионной сетью, уделяет огромное внимание росту массмедиа и популярной массовой культуре. Телевидение занимает центральное место в процессе динамичного культурного изменения. Телевидение, прочно закрепившись в повседневной жизни народа, является ярким представителем массовой культуры, которое влияет на наши умы и сердца, на наши желания и возможности.

Телевидение стало могучим конструктором современной культуры. Телевидение, являясь самым доступным и распространенным средством массовой информации в условиях современной жизни, обеспечивает большинство людей сведениями из всех областей человеческой деятельности, тем самым влияя на информационную и культурную ситуацию в современном обществе.

Телевидение заполняет досуг человека, информирует его о состоянии мира, развлекает, иногда обучает его, а также достаточно сильно воздействует на духовные ценности, на весь строй мышления людей, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня. Современная же культура массовая культура, складывается не только из совокупности освоенных и вновь созданных ценностей, но также формируется средствами массовой коммуникации, в том числе телевидением, которое выступает механизмом распространения этих ценностей.