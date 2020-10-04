История кабельного ТВ

История кабельного телевидения началась в далеком-далеком 1948 году, в штате Пенсильвания, город Маханой-Сити.

И, как обычно это бывает, новое изобретение появилось на свет совершенно случайно. Особенностью расположения города Маханой-сити является то, что он полностью, со всех сторон, окружен горами, поэтому просмотр телевидения с помощью стандартных антенн был невозможен. А основным бизнесом мистера Джона Уолсона была продажа телевизоров, но товар продавался очень вяло, так как телевизоры не показывали ни одного канала, поэтому для демонстрации возможностей своего товара Джон разместил на вершине самой высокой горы телевизионный приемник и подключал к нему свои телевизоры. Постоянно возить покупателей к горе Джону было проблематично, поэтому он решил проблему следующим образом. Он провел кабель от телеприемника к своему магазинчику и демонстрацией своего товара занимался непосредственно в нем. Все, кто покупал телевизоры в магазине Уолсона, просил его провести телевизионный кабель так же и в их дом, таким образом начало зарождаться первое кабельное телевидение, а вместе с ним и первая в мире кабельная сеть - ServiceElectricCompany.

Как Вы смогли заметить, кабельное телевидение в Маханой-сити не было тем кабельным телевидением, которое все мы привыкли смотреть у себя дома. С помощью кабеля всего лишь происходило усиление слабого сигнала, дополнительные каналы по нему не транслировались. Самым знаменательным годом для кабельного телевидения стал 1972 год, когда началась трансляция первого настоящего кабельного канала на платной основе. Этим каналом стал всем известный HBO (HomeBoxOffice). Если кто-то не знает или не помнит этот канал, то уж точно слышал о таком сериале как «Секс в большом городе» или современном и очень популярном сериале «Игра Престолов». Все эти сериалы снял и транслировал канал HBO.

Чак Долан в 1965 году открыл первую кабельную компанию, которая начала прокладывание кабеля под землей, а не как это делали раньше – по телефонным проводам. Но бизнесмена не устраивал такой бизнес, и ему в голову пришла идея о создании платного телевизионного канала, просмотр которого бы оплачивал зритель. На этом канале не было бы никакой рекламы, а только уникальные телепрограммы, фильмы, сериалы и спортивные трансляции. В итоге такая идея пришлась по душе совету директоров компании TimeLife и они профинансировали создание первого в мире кабельного телеканала HBO. Активное вещание канала HBO началось спустя 7 лет после открытия первой кабельной компании, а именно в 1972 году. Первая спортивная трансляция по кабельному каналу HBO состоялась 8 ноября того же года, 365 подписчиков увидело на экранах своих телевизоров матч между командами Нью-Йорк Рейнджерс и Ванкувер Канэкс. Через несколько месяцев компания TimeLife полностью выкупила у Чака Долана кабельный телеканал HBO.

Для развития кабельного телевидения HBO было необходимо наращивать абонентскую базу и увеличивать количество транслируемых передач и программ. США очень большая страна по площади, поэтому увеличивать площадь покрытия прокладкой кабеля под землей было очень дорого и практически нереально для одной, хоть и немаленькой компании. Но они нашли выход – трансляция своего канала посредством спутника, но цена на оборудование была запредельна для компании и для начала они решили транслировать бой между Мухаммедом Али и Джо Фрейзером подписчикам двух кабельных сетей. Хотя и телезрители были потрясены увиденным, но большого числа новых подписчиков канал так и не увидел. Выход было дин – спутниковое вещание. Чтобы можно было пускать канал во все кабельные сети, каждая кабельная компания должна была приобрести специальное оборудование для кабельного телевидения, которое в 1975 году стоило 150 тысяч долларов, такую цену кабельные операторы не могли осилить. Но все меняется, и, спустя несколько лет, в 1977 году комплект оборудования для кабельного телевидения подешевел и стал стоить десять тысяч долларов. Спустя несколько месяцев число подписчиков канала начало увеличиваться в геометрической прогрессии, а компания TimeLife сообщила о прибыльности канала HBO. Телезритель был готов отдавать по 10-20 баксов в месяц за просмотр канала HBO. А в 1981 году он начал вещать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

В восьмидесятых у кабельного канала HBO появилось много конкурентов, таких как TheMovieChannel, Playboy, Showtime. С появлением конкурентов развитие кабельного телевидения из технологичного процесса перешло в плоскость контента. Чтобы держаться на плаву HBO решил снимать свои сериалы, о нескольких из них я говорил выше. Кабельный канал TheMovieChannel получил эксклюзивные права на вещание всех фильмов кинокомпании Paramount, после заключения с ними контракта.

На сегодняшний день кабельный канал HBO является одним из самых известных во всем мире, его смотрят более сорока миллионов человек в пятидесяти странах мира.

В Казахстане история кабельного телевидения начинается с 2000 годов.