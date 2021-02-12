ЕС: Нормализации отношений с РФ не будет, пока не реализуются Минские соглашения

Отношения между Евросоюзом и Россией не нормализуются, пока не будут выполнены минские соглашения по урегулированию конфликта в Украине, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе.

Пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет. глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

По словам Борреля, он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе визита в Москву 5 февраля.

Во время встречи с министром Лавровым было понятно, что мы защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем к реализации минских соглашений, что является четким условием в отношениях между ЕС и Россией. Жозеп Боррель