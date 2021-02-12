Дело о взятке: экс-муфтия Кыргызстана отправили под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека отправил под домашний арест бывшего главу духовного управления мусульман Кыргызстана Максатбека Токтомушева, подозреваемого в попытке откупиться от следователей ГКНБ, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Cледствие просило арестовать подозреваемого на два месяца, а прокурор считал, что его можно отпустить под домашний арест.

Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа.

10 февраля госкомитет нацбезопасности задержал бывшего главу духовного управления мусульман Кыргызстана Максатбека Токтомушева по делу о даче взятки в 100 000 долларов следователям за прекращение расследования о выдаче кредитов из собранных на хадж денег.