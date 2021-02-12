Bank RBK возглавил рейтинг БВУ по росту кредитного портфеля в 2020 году

В "коронакризисном" 2020 году Bank RBK стал лидером среди крупнейших банков Казахстана по росту кредитования. За год банк нарастил ссудный портфель почти на 44%, сообщает Ranking.kz.

Несмотря на "коронакризис", казахстанским банкам в 2020 году удалось в некоторой мере сохранить кредитную активность. Так, к началу текущего года ссудный портфель БВУ РК составлял 15,79 трлн тг. Месячный рост портфеля достиг 1,1%, годовой — 7,1%. Фактически темпы роста кредитования соответствуют уровню инфляции.

Стоит отметить: в плюсе в этот непростой год ожидаемо оказались не все банки. Рост ссудного портфеля продемонстрировали лишь 14 из 26 БВУ, и всего 7 банков из топовой десятки.

Абсолютным лидером по годовому росту портфеля займов среди крупнейших фининститутов страны оказался Bank RBK: сразу плюс 43,9%, до 590,2 млрд тг. Только за декабрь банк прибавил еще 12,7% — это также лучший показатель по сектору. Банк активно поддерживал население и бизнес кредитами как за счет собственных ресурсов, так и в рамках государственных программ — например, в рамках механизма кредитования приоритетных проектов ("Экономика простых вещей"), поддержки МСБ и т. д. Так, к примеру, в рамках программы льготного финансирования МСБ банк является одним из ведущих фининститутов и входит в тройку БВУ, получивших наибольший объем государственных средств — займы бизнесу от Bank RBK по этой программе на конец 2020 года составили более 45 млрд тг. Напомним: благодаря этой госпрограмме предприниматели, пострадавшие от введения чрезвычайного положения, могут получить льготные займы на пополнение оборотных средств.

В тройку лидеров годового роста портфеля займов также вошли специализирующийся на льготном ипотечном кредитовании государственный Отбасы банк (плюс 28,1% за год) и российская "дочка" — Сбербанк (здесь ссудный портфель вырос за год на 24,1%).

Заметим, в пользу того, что банковский сектор РК в целом справился с тяжелым кризисным ударом по экономике страны и мира, говорит и тот факт, что рост ссудного портфеля за 2020 год совпадает с показателями докризисного 2019-го, когда объемы займов выросли на аналогичные 7,1%, до 14,74 трлн тг.

Более того, на фоне роста кредитного портфеля токсичные займы с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) сократились на 10,1%, до 1,08 трлн тг к январю 2021 года. Это всего 6,8% от ссудного портфеля, против 8,1% годом ранее (при предельно допустимых регулятором 10%).

В тройке крупных банков — лидеров по приросту портфеля займов одновременно сократить объемы NPL 90+ удалось только Bank RBK: минус 5,6%, до 40,2 млрд тг (6,8% от портфеля). Два других БВУ — Отбасы банк и Сбербанк — объемы токсичных займов за 2020 год увеличили.