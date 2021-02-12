Послы Казахстана в Армении, Чили и Бразилии освобождены от должностей

Тимур Уразаев и Кайрат Саржанов освобождены от должности послов, передает zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Указами Главы государства освобождены:
Уразаев Тимур Бибиталиевич от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения;
Саржанов Кайрат Асаниязович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.
Тимур Уразаев был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Республике Армения в 2016 году.
фото: panorama.am
Кайрат Саржанов был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Федеративной Республике Бразилия, Аргентинской Республике, Республике Чили в 2017 году.
фото: Казинформ
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