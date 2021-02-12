Бердымухамедов назначил своего сына вице-премьером

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером, сообщает zakon.kz.

Также Сердар Бердымухамедов будет председателем Высшей контрольной палаты страны и войдет в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

Фото: rus.azattyq.org

По информации портала Turkmenportal, для этого глава государства расширил число заместителей глав правительства. Согласно постановлению, должность введена "в целях дальнейшего совершенствования работы Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, а также усиления контроля за государственной собственностью, в том числе за хозяйским использованием финансовых средств и разрешительными по ним операциями согласно законодательству".

Кроме того, в обязанности нового вице-премьера войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.

РБК отмечает, что с 7 февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства. На освободившуюся должность министра назначен Баймырат Аннамаммедов, до этого занимавший пост замминистра этого ведомства.

Самому Гурбангулы Бердымухамедов 63 года, он занимает пост президента Туркменистана с 2007 года.