Снег и потепление ждут казахстанцев на выходных

На север и запад Казахстана смещается циклон из районов Москвы, сообщает zakon.kz.
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 13-15 февраля.
По данным синоптиков, циклон из районов Москвы продолжает смещаться на западные и северные регионы республики.
С его приходом ожидаются осадки в виде дождя и снега, повышение температуры воздуха, а также усиление ветра с низовой метелью, - отметили метеорологи.
Остальная часть территории страны будет находиться в поле повышенного давления.
Преимущественно ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, - говорится в сообщении.
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