Нигматулин: Фракция Nur Otan законодательно обеспечит выполнение программы партии

Фракция Nur Otan в Мажилисе задействует все механизмы, необходимые для выполнения предвыборных обязательств партии, сообщает zakon.kz.

Об этом сегодня заявил Председатель Мажилиса, руководитель парламентской фракции Нурлан Нигматулин.

На расширенном собрании фракции Nur Otan в Мажилисе, в котором посредством видеоконференцсвязи приняли участие Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, члены Правительства, Первый заместитель Председателя Nur Otan Бауржан Байбек, обсуждены основные направления дальнейшей совместной работы по реализации Предвыборной программы партии.

Напомнив о поручении Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева, данном Правительству, депутатам и Центральному аппарату 14 января т.г., в течение месяца разработать "Дорожную карту" исполнения предвыборных обязательств, Председатель Мажилиса, руководитель парламентской фракции Нурлан Нигматулин отметил, что итогом совместной работы стал подробный план действий на ближайшие пять лет с выверенными индикаторами по каждому показателю.

Подчеркнув, что необходимые финансовые средства на реализацию предусмотрены, Спикер Мажилиса выразил готовность депутатов при рассмотрении проекта очередного республиканского бюджета с учетом объективных внешних и внутренних факторов вносить необходимые поправки для финансирования обязательств перед народом.

По словам Нурлана Нигматулина, в "Дорожной карте" учтены интересы всех слоев населения и потому крайне важен контроль каждого пункта Предвыборной программы партии.

Для этого определены координаторы от Правительства, фракции Nur Otan в Мажилисе и от Центрального аппарата партии. Кроме постоянного контроля в начале каждого очередного года будут подводиться итоги проделанной работы. О достигнутых результатах, а также возникающих рисках партийцы будут информировать Лидера партии.

При этом все направления "Дорожной карты" распределены между профильными комитетами Мажилиса. А для усиления контроля за конкретными пунктами "Дорожной карты" закреплен каждый из депутатов-членов фракции Nur Otan. Персонально ответственных за предоставление информации о выполнении пунктов программы депутаты предлагают определить и от профильных госорганов. Как минимум, это должен быть вице-министр.

Фракция Nur Otan в Мажилисе, выполняя поручение Лидера нашей партии, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, прежде всего, обеспечит своевременное принятие законов, направленных на выполнение предвыборных обязательств партии. При этом, депутаты Фракции возьмут реализацию Предвыборной программы в рамках "Дорожной карты" на свой постоянный и системный контроль. Это те действенные рычаги, которые позволят эффективно выполнить все пункты нашей Предвыборной программы, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.