На работников детского дома в Алматинской области завели уголовное дело

В отношении работников Алматинского областного детского дома N1 заведено уголовное дело по факту халатности, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Алматы проводится досудебное расследование в отношении работников КГУ по факту хищения (статья 189 часть 4 пункт 2 Уголовный кодекс РК), - отметили в пресс-службе АФМ РК.

В ведомстве уточнили, что в рамках данного дела начато досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ по факту халатности (статья 371 часть 1 УК РК).

Иная информация о ходе досудебного расследования не подлежит разглашению, - отмечается в пресс-релизе.