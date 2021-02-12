Когда в Алматы снимут карантин

Заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова рассказала, когда в городе могут снять карантинные ограничения, передает zakon.kz.

Предпосылка для снятия ограничений: эпидемиологическая ситуация в Алматы должна стабилизироваться настолько, чтобы подальше отойти от показателя репродуктивного числа R, равного 1,0. Это возможно только при уменьшении заражений в общественных местах, в транспорте и в семьях. Для этого жители города не должны терять бдительность и не расслабляться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, меньше пользоваться общественным транспортом, по возможности избегать места скопления людей и воздержаться от проведения памятных мероприятий, - сказала Асель Калыкова.

Она отметила, что сейчас в городе стали больше заражаться в общественных местах. Это может быть связано с теплой погодой, из-за которой люди стали много гулять. Также больше стали заражаться на семейных мероприятиях (кудалыки, вечеринки и прочие). А вот уровень заражения в общественном транспорте остался прежним.