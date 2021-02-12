Арестован начальник Балхашского подразделения КТЖ

12 февраля 2021, 17:37
Фото: pexels.com

Задержан и арестован начальник Балхашской дистанции путей АО НК "КТЖ", сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы главной транспортной прокуратуры, задержание произошло 10 февраля. Позднее его арестовали.

Начальник Балхашской дистанции путей филиала АО НК "КТЖ" вместе с устанавливаемыми в ходе расследования должностными лицами совершали хищение бюджетных средств путем невыполнения отдельных видов работ по капитальному ремонту железнодорожного полотна. Общий ущерб превысил 92 млн тенге, - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование.

​Иная информация в интересах следствия не разглашается, - добавили в ведомстве.


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