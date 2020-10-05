Как видеосервисам сохранить пользователей и заработать

В отличие от десктопных потребителей видеоконтента, премиальные пользователи подключенных к Интернету телевизоров более капризны. Мельчайшая ошибка в интерфейсе или функциональности приложения может привести к тому, что они перестанут пользоваться онлайн-кинотеатром. Чтобы этого избежать, видеосервису следует провести профессиональный аудит своего приложения для Smart TV.

О том, какие ошибки можно обнаружить в ходе такой проверки и как их исправить, «Телеспутнику» рассказал Алексей Бородин, руководитель направления продаж в медиаотрасли компании « Центр высоких технологий», которая восемь лет специализируется на разработке приложений для умных телевизоров. Среди ее клиентов — Samsung, ivi и «СТС Медиа».

Для понимания текущего состояния любого приложения видеосервиса необходимо провести UI-аудит, выявить узкие места в коде, сделать замеры скорости загрузки и сравнить их с показателями конкурентов по ряду критериев: задержка старта воспроизведения видеопотока, буферизации (частоты и продолжительность), обрыв/восстановление связи. Вот несколько реальных примеров проблем, которые может выявить экспертная проверка.

ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОВЕРШИЛ ПОКУПКУ, ЕМУ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ

В начале 2019 года компания «Центр высоких технологий» (далее «ЦВТ») проводила аудит приложения для Smart TV одного из крупнейших операторов связи. При тестировании фокус-группой команда проекта выявила значимые отклонения в поведении пользователя. Например, потенциальный зритель заходил в раздел с платным контентом и видел кнопку «Смотреть бесплатно 7 дней». На этом цепочка взаимодействия с приложением прерывалась: 75% пользователей не совершали покупку и покидали платформу.

Как выяснили специалисты, это было связано с тем, что в разделе отсутствовала информация о дальнейших условиях использования сервисов: размере абонентской платы после пробного периода, способах проведения платежа. Это приводило к тому, что пользователь отказывался от взаимодействия с сервисом.

Решение подобной UI-недоработки достаточно простое — разместить рядом с кнопкой, предлагающей бесплатный тестовый период, небольшое сообщение об условиях приобретения пакетов и контента. Однако таких нюансов очень много, и требуются значительные компетенции и опыт разработчиков, чтобы их учесть.

Согласно данным J’son & Partners Consulting, в 2018 году в России наличный парк Smart TV составил 21,5 млн. устройств. А 69% пользователей Smart TV выбирают именно это устройство для просмотра профессионального видео. О популярности умных телевизоров говорит и реакция рекламного рынка: в прошлом году объем рекламы на Smart TV составил 750—800 млн руб. (около $12 млн). Это примерно на 150—200% больше, чем в 2017-м.

ОБМАНУЛ ОЖИДАНИЯ — ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОВТОРНОЙ ПОКУПКИ

Иногда из-за ошибок в интерфейсе пользователь может совершать не те действия, которые хотел. Когда «Центр высоких технологии» проводил аудит одного приложения, то заметил, что в нем нет отметки текущего активного элемента интерфейса. Из-за этого пользователь не видел, на каком элементе находится фокус курсора, и не мог попасть в главное меню. Нажимая кнопку на пульте, он ждал одного результата, но на деле происходило обратное: вместо запуска воспроизведения он возвращался в предыдущее меню. Как вы считаете, как долго потенциальный зритель видеосервиса будет пользоваться таким приложением?

Подобные ситуации можно легко исправить, если добавить обводку или свечение активных элементов, на которые наведен курсор. Однако и это не всегда помогает. В одном из кейсов решение с обводкой было реализовано, но неверно располагалась тень элемента. Когда фокус располагался на кнопке «Смотреть», пользователь считал, что он находится на элементе «Трейлер». Дело в том, что кнопка «Смотреть» имела фокус в виде тени, логически показывая, что она активна.

Даже если у пользователя Smart TV есть подписка на приложение, он вряд ли будет ее продлевать, если столкнется с такими проблемами.

СКОРОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

30% пользователей покидают приложение, если загрузка всех элементов страницы длится более 3 секунд. Чтобы оптимизировать этот показатель, надо сначала провести тест и выяснить скорость каждого раздела по отдельности, а заодно скорость загрузки старта воспроизведения и буферизации. Но таких тестов должно быть несколько — на разных марках и моделях умных телевизоров. Вы же не знаете, на телевизоре какого вендора пользователь будет открывать приложение?

Тестирование на различных устройствах показывает различие в скорости загрузки старта воспроизведения одного и того же раздела. У некоторых клиентов аудита, проводимого «ЦВТ», такая разница достигала 48% при тесте на низкой скорости Интернета (0,4 мБит/с). К примеру, при тестировании аналогичных параметров приложения ivi разброс между старыми и новыми устройствами составляет только 17%.

НАПОСЛЕДОК

По данным крупнейших OTT-сервисов, доля контента, потребляемого через приложения на Smart TV, уже достигла 36% и продолжает стремительно расти. При этом у пользователя только формируются новые привычки медиапотребления, идет накопления опыта. Исходя из этого ему не столько важен бренд видеоплатформы, сколько функционал и удобство использования приложения. И в этом смысле любая мелочь, любой недостаток может стать решающим для пользователя в выборе онлайн-кинотеатра, которым он будет пользоваться еще много лет. Своевременный аудит приложения поможет понять, найти и устранить эти недостатки. А значит — получить и удержать клиента.