Чем хороша единая ОТТ-платформа

Российский вещательный рынок балансирует на грани, переступив которую он может полностью измениться не в лучшую сторону. Новый законопроект в случае принятия фактически установит монополию в самом развивающемся сегменте отрасли — онлайн-вещании. «Телеспутник» проанализировал сопутствующие этой инициативе документы и опросил участников рынка, чтобы разобраться в ситуации.

В июле 2019 года председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин зарегистрировал законопроект, в котором предложил внести поправки к законам «О связи» и «О средствах массовой информации». Основной целью, как заявляли инициаторы законопроекта, было упорядочение российского интернет-вещания телеканалов, которые входят в два эфирных мультиплекса цифрового телевещания — так называемой обязательной двадцатки. Инициаторы предлагали передать все полномочия по обеспечению интернет-трансляции этих телеканалов одной уполномоченной компании — некой единой российской ОТТ-платформе. Любую трансляцию двадцатки помимо этой платформы предложено считать незаконной. Уполномоченная OTT-платформа должна распространять контент с использованием единого программного обеспечения (в первую очередь, плеера и системы защиты контента), любое стороннее вмешательство, в том числе и оператора, в чьей сети ведется распространение телеканалов, предлагается запретить.

Также авторы законопроекта предложили вывести эту платформу из-под российского антимонопольного законодательства. В документе прямо прописано: «По отношению к деятельности уполномоченной организации не применяются ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции».

Инициаторы приводят два аргумента в пользу принятия нового закона: единая платформа позволит контролировать качество сигнала, а также с ее помощью можно будет более эффективно бороться с пиратством.

Особое внимание необходимо обратить на критерии выбора единой OTT-платформы. В законопроекте указаны два условия, которым должна удовлетворять компания, претендующая на эту роль. Во-первых, доля иностранного владения в ней не должна превышать 20%. Во-вторых, компания должна иметь договорные отношения с «вещателями не менее двух третей общероссийских обязательных общедоступных телеканалов». Этим критериям соответствует только одна из существующих на российском рынке платформа ОТТ-вещания — «Витрина ТВ».

Однако большое количество игроков медиарынка — компаний и организаций, рынок формирующих, а также осуществляющих контроль над ним, — выступили резко против данного законопроекта. И в первую очередь возмущение вызвала перспектива того, что коммерческая компания может получить полномочия контролировать рынок в монопольном режиме. «Телеспутник» изучил письма отраслевых организаций — ассоциации «Ростелесеть», Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР), Института исследования интернета (ИИИ), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), — направленные в адрес депутатов, сенаторов и членам правительства с целью довести до них основные претензии, которые отрасль предъявляет к новому законопроекту.

«Прежде всего, для меня это не прозрачный процесс: почему выбрана именно “Витрина ТВ”? Кто и на каком основании это определяет? Есть устоявшиеся бизнес-процессы. Они могут быть плохими или хорошими, но необходимо сделать так, чтобы все имели возможность высказаться на этот счет. Агентство TelecomDaily, постоянно оценивающее рынок телесмотрения, с этой целью планирует в ближайшее время провести круглый стол со всеми участниками рынка. Очень хочется, чтобы законодателями были услышаны все стороны процесса и выбрано наилучшее, устраивающее все стороны решение», — сообщил «Телеспутнику» глава TelecomDaily Денис Кусков.

ОПАСНОСТЬ НОМЕР ОДИН: РОЖДЕНИЕ OTT-МОНОПОЛИИ

Главное, на что необходимо обратить внимание, — в законопроекте явно указано, что контроль над единой OTT-платформой будет отдан в руки одной компании, деятельность которой будет выведена из-под действия антимонопольного законодательства. Причем это будет даже не госкомпания, а сугубо коммерческий проект, который монополизирует одну из самых перспективных областей отрасли.

«Если данный законопроект будет принят, многие жители России потеряют возможность смотреть федеральные телеканалы онлайн привычным для них способом. Будет нарушен принцип единого информационного пространства. Это, несомненно, приведет к сокращению аудитории первого и второго мультиплекса в интернете. Мы все говорим о важности честного, открытого рынка. В это же время происходит процесс, при котором частная организация может стать монополистом-вещателем определенных телеканалов в интернете, получив неограниченные инструменты воздействия на остальных участников рынка», — говорит заместитель генерального директора НАО «Национальная спутниковая компания» (торговая марка «Триколор») Николай Орлов. Он уточнил, что аудитория онлайн-телевидения «Триколора» составляет более 700 тыс. человек.

Против законопроекта выступает и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая считает «крайне опасными» какие-либо исключения из антимонопольного законодательства для любой бизнес-структуры. Один из постулатов сторонников законопроекта строится на том, что раз эфирное телевизионное вещание жестко регулируется, то и вещание в интернете тоже нужно ограничить соответствующими законами. Раз для эфирного вещания создана единая платформа и единая организация (РТРС), то почему бы не создать ее и для интернет-вещания?

Чтобы ответить на этот вопрос, приводим выдержку из письма ФАС в адрес Минкомсвязи РФ (есть в распоряжении «Телеспутника»). «Проектом федерального закона установлено, что по отношению к деятельности уполномоченной организации не применяются ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции. Отмечаем, что антимонопольное законодательство — один из инструментов реализации конституционных прав и свобод. Статьей 8 Конституции закреплено, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В cоответствии со статьей 34 Конституции не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию».

Все тарифы ФГУП «РТРС» на оказание услуг по доставке сигнала регулируются Антимонопольной службой. Тарифы уполномоченной компании, согласно законопроекту, никем регулироваться не будут. ФАС считает, что это создаст на рынке неконкурентную среду и нарушит две статьи Конституции РФ. Нельзя не отметить и еще один фактор: цифровое эфирное вещание, в отличие от вещания в интернете, — государственный проект, реализованный в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

С позицией ФАС согласны и представители крупнейших отраслевых ассоциаций (АКТР, «Ростелесеть»), и операторы связи. Помимо монополизации рынка, они видят еще одну опасность: наделение контролирующими функциями коммерческой структуры создает благодатную почву для коррупции. Вот что написала Ассоциация кабельного телевидения России председателю Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леониду Левину (есть в распоряжении «Телеспутника»): «Полагаем, что передача функций публичного управления, пусть даже частичных, от государственного органа уполномоченной организации, возможно, даже коммерческой, так как в законе нет никаких изъятий по этому поводу, противоречит Конституции России».

Мнение главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна весьма однозначно: «Согласно законопроекту по отношению к деятельности уполномоченной организации не применяются ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции. Если учесть, что уполномоченной организацией может стать коммерческая компания, такое ограничение ответственности является беспрецедентным». Карен Казарян пришел к выводу, что это, учитывая монопольное положение компании, может привести к навязыванию невыгодных экономических и договорных условий для участников рынка.

Ударит новый закон и по региональным вещателям, которые еще не придумали, как им пережить появление двух эфирных мультиплексов по всей стране. Приведем выдержку из письма некоммерческой организации ассоциация «Ростелесеть» председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко (есть в распоряжении «Телеспутника»): «Реализация данного законопроекта направлена на распространение единой версии ТВ-вещания, то есть приведет к исключению из распространения общедоступных телеканалов в сети “Интернет” региональных передач и местной сетки вещания под часовые пояса, отличающиеся от московского. Более того, региональным зрителям будет недоступен ряд ТВ-передач (среди которых трансляция спортивных и массовых мероприятий, иностранных фильмов и сериалов) по причине отсутствия у телеканалов прав на распространение такого контента в сети “Интернет”».

ОПАСНОСТЬ ВТОРАЯ: ПИРАТСТВО ИСТИННОЕ И МНИМОЕ

Когда злоумышленник нелегально, то есть не заключая договора с владельцем авторских прав, берет где-либо контент и затем каким-либо способом извлекает из этого выгоду — это и есть истинное пиратство. Именно на борьбу с такими злоумышленниками направлены усилия всех участников медиаиндустрии. Наличие или отсутствие единой OTT-платформы никак не облегчает борьбу с такими злоумышленниками. Что с ней, что без нее воровство контента будет продолжаться.

При этом, по мнению Карена Казаряна, реализация законопроекта приведет к тому, что телеканалы в интернете будут транслироваться в существенно урезанном виде, так как получить все смежные права на контент является весьма трудоемкой и затратной операцией, что может быть просто невыгодно для монопольного оператора. «Это приведет к так называемым блэкаутам, то есть вырезанию из трансляции таких программ, как, например, спортивные мероприятия. Более того, непонятно, каким образом будет обеспечено распространение версий для других часовых поясов и региональных вставок общедоступных телеканалов», — предостерегает Карен Казарян.

В ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) также уверены, что предложение в ОТТ-средах некоего «унифицированного контента» не решит задачу полноценного вещания каналов первого и второго мультиплексов в интернете, поскольку по сравнению со зрителями эфирного вещания зрители интернет-версий будут дискриминированы. В отсутствие полноценного технического решения принятие жесткого нормативного регулирования по данному вопросу кажется преждевременным и избыточным. Более универсальным и прозрачным решением задачи контроля над распространением вещания каналов первого и второго мультиплексов в интернет-среде было бы прямое взаимодействие вещателей и операторов либо расширение функций РТРС в распространении этих каналов не только в эфире, но и в интернет-средах. «Кроме того, на текущий момент плеер, который предлагается в качестве единого поставщика, не разрабатывался для iOS, Android, Smart TV и других операционных систем», — уточнили в пресс-службе МТС.

Таким образом пострадать от нового закона могут не столько пираты, сколько добропорядочные операторы, все преступление которых будет состоять лишь в том, что они берут эфирный сигнал для интернет-трансляции не у узаконенного монополиста.

ОПАСНОСТЬ ТРЕТЬЯ: КАЧЕСТВО СИГНАЛА МОЖЕТ УХУДШИТЬСЯ

Еще одним аргументом в пользу единой ОТТ-платформы называется контролируемое качество сигнала. Но любой человек, знакомый с азами рыночной экономики, знает, что отсутствие естественной конкуренции всегда приводит к ухудшению качества товаров или услуг при увеличении их стоимости.

Это отмечают и игроки рынка. В частности, в АКТР заявляют, что монополия приведет к обратной ситуации: качество услуги для зрителя упадет. Для конечного абонента оно в первую очередь зависит не от качества источника, а от качества сети поставщика услуги. «Витрине ТВ» потребуется вкладывать значительные средства в строительство CDN-сетей для качественной доставки сигнала на огромной территории. И нет уверенности, что эта CDN-сеть будет охватывать небольшие населенные пункты России так же качественно, как и крупные города. Потому что каналы из мультиплексов в продажах рекламы не учитывают население небольших городов и не заинтересованы в распространении там. Эту проблему ресурса каждый оператор решает локально.

В МТС «Телеспутнику» напомнили, что в рамках действующего законодательства, в том числе положений Гражданского кодекса, федеральных законов «О связи» (126-ФЗ), «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ), «О рекламе» (38-ФЗ), уже предусмотрен исчерпывающий комплекс мер по обеспечению контроля качества интернет-вещания. Предлагаемые нормы дублируют уже действующие и эффективно исполняющиеся.

На качество завязан и такой момент, как программное обеспечение. Законопроект подразумевает, что для доставки двадцатки телеканалов будет использоваться какое-то общее для всех программное обеспечение, в частности медиаплеер и система защиты контента.

Как этот плеер будут интегрировать различные провайдеры, захотят ли они это делать, насколько он впишется в их готовые решения: приставки, приложения для смарт-телевизоров и мобильных устройств? Это проблемы, которые придется решать всем и срочно. В АКТР считают, что решение данных вопросов может всерьез и надолго обрушить российский рынок онлайн-вещания.

«Принятие законопроекта изменит текущую ситуацию в худшую сторону и может привести к прямо противоположному заявленным целям результату — к разрушению информационного пространства» — говорится в письме АКТР Леониду Левину.

Карен Казарян указывает и на то, что для полноценного вещания через интернет в малых городах и сельской местности может оказаться недостаточно пропускной способности сетей. По его словам, в настоящий момент абсолютное большинство операторов связи используют гибридные технологии доставки контента: он доставляется и по кабельным, IPTV-сетям и через интернет, в особенности когда речь идет про новые услуги, такие как возможность поставить трансляцию на паузу или смотреть сразу с нескольких домашних устройств. «Законопроект ставит работу таких сервисов под угрозу, так как использует неочевидные формулировки, не встречающиеся в законодательстве о связи или об информации. Так, под понятие “распространение телеканала в информационно-телекоммуникационной сети” фактически подпадают все существующие в настоящее время компании, осуществляющие услуги по трансляции телеканалов», — заявил Карен Казарян.

В результате может возникнуть ситуация, когда провайдер будет внедрять новые технологии и сервисы для всех телеканалов, кроме обязательной двадцатки. Это приведет к результату, обратному от декларируемого законопроектом — качество упадет.

«Более того, интернет-сервисы и операторы связи будут вынуждены использовать программное обеспечение и инфраструктуру монопольного поставщика, что приведет к дополнительным издержкам и снижению ценности собственных технологических решений по доставке контента», — предостерегает Карен Казарян.

Он добавляет, что, наконец, уполномоченная компания станет монополистом и по сбору данных пользователей интернет-сервисов и телеканалов, хотят они того или нет.

«При этом законопроект не содержит никаких требований к организации по обеспечению надлежащего качества трансляции, бесперебойного функционирования программного обеспечения. Потребуются также значительные технические доработки существующих платформ и последующая их поддержка», — утверждает главный аналитик РАЭК.

ОПАСНОСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ПОД ПРЕСС ПОПАДУТ ДРУГИЕ СЕРВИСЫ

Одна из основных проблем будет заключаться в необходимости четкого и однозначного с точки зрения законодательства отделения интернет-вещания от остальных сред. А это, как отмечают в Институте исследования интернета, сделать если и возможно, то крайне затруднительно, поскольку операторы цифрового ТВ вещают с использованием как интернета, так и других сред.

В своем письме (есть в распоряжении «Телеспутника») Институт исследований интернета пишет заместителю председателя правительства Российской Федерации Максиму Акимову: «Вещание цифрового телевидения операторами связи осуществляется гибридным способом, как с использованием сети “Интернет”, так и с использованием других сетей связи, при этом технологическое разделение способов вещания зачастую не является возможным. Аудитория телеканалов будет все больше смещаться в сторону различных интернет-платформ и агрегаторов, тогда как сервисы операторов связи принимают гибридную форму и все более начинают походить на продукты интернет-платформ».

Кроме того, некоторые телеканалы, например НТВ и «Россия 24», ведут прямое вещание на YouTube. И маловероятно, что эта платформа будет интегрировать «Витрину ТВ».

ОПАСНОСТЬ ПЯТАЯ: ФИНАНСОВАЯ

Важный вопрос, о котором нельзя забывать: кто оплатит этот проект? Внедрение единой платформы потребует создания новой инфраструктуры. Или же, как минимум, интеграции инфраструктур операторов и провайдеров с инфраструктурой единой платформы. Потребуются деньги на разработку и внедрение ПО. В законопроекте сказано, что реализация предложенных поправок пройдет без нагрузки для бюджета. То есть за это заплатит рынок, читай — зрители.

ИДЕЯ ХОРОША, НО…

Наличие платформы, на которой объединяются вещатели, провайдеры, владельцы контента и операторы для организации онлайн-вещания, — это благо для индустрии. Это действительно будет способствовать и развитию сервисов, и улучшению качества, и более эффективной борьбе с пиратством. С одним только условием: на эту платформу пойдут только те, кто этого сам захочет, кто увидит преимущества, кто будет совместно с другими игроками рынка вкладываться в развитие такой платформы как финансово, так и интеллектуально. Но такого никогда не произойдет с теми, кого куда-то гонят насильно, лоббируя подобные законы.

Краткая история «Витрины ТВ»

О том, что крупные российские медиахолдинги обсуждают создание единой платформы для монетизации своего контента в интернете, сообщалось еще в июле 2017 года. Через несколько месяцев РБК написал, что «Национальная Медиа Группа» (НМГ) создала такую платформу, которая получила название «Витрина ТВ». В марте 2018 года совладельцами платформы также стали Первый канал, ВГТРК и «СТС Медиа» — все участники получили по 25% новой компании. Еще один крупный российский медиахолдинг — «Газпром-медиа» — в число учредителей не вошел. В то время СМИ писали, что это может быть связано с планами холдинга развивать онлайн-вещание на собственной платформе.

В июне 2018 года, по данным RNS, проект «Витрина ТВ», после завершения технического процесса подготовки, был представлен партнерам. А уже 1 июля стало известно, что телеканалы СТС, «Домашний», РЕН ТВ и Пятый канал прекратили вещания в ivi. Онлайн-кинотеатр брал сигнал этих каналов от «Ростелекома», но «Витрина ТВ» настаивала, что ivi должен интегрировать их плеер. Сейчас телеканалы восстановили вещание в ivi, однако в ростелекомовском OTT-сервисе Wink в открытом доступе из «Витрины ТВ» идет стриминг только двух каналов мультиплексов. В частности, как убедился корреспондент «Телеспутника», трансляция канала «Домашний» ведется без блокировки контента, на который у вещателя нет онлайн-прав.

Позже, в 2018 году, плеер «Витрины ТВ» для вещания телеканалов первого и второго мультиплекса интегрировал онлайн-кинотеатр Megogo.

Кроме того, летом 2018 года федеральные телеканалы прекратили трансляцию на платформе «Яндекс.Эфир». Тогда сообщалось, что это связано с нежеланием «Яндекса» бороться с поисковой выдачей на пиратские сайты. Однако после того, как интернет-компании и правообладатели подписали антипиратский меморандум, обязывающий «Яндекс» вычищать поисковую выдачу от ссылок на сайты с пиратским контентом, трансляции так и не возобновились. В апреле 2019 года Оксана Волощук, которая на тот момент отвечала за взаимодействие с партнерами «Рекламной сети “Яндекса”», ушла от ответа на вопрос «Телеспутника» по поводу сотрудничества с федеральными телеканалами.

По информации источника «Телеспутника» на рынке онлайн-видео, на первом этапе «Витрина ТВ» предлагала онлайн-площадкам сотрудничество по следующей модели. Видеосервисы могли транслировать телеканалы мультиплексов только через плеер «Витрины», но при этом все доходы от рекламы, которая демонстрировалась пользователям в виде прероллов перед началом трансляции, доставалась селлеру «Эверест» (продает спонсорские возможности и спецпроекты на телеканалах, входящих в «СТС Медиа» и НМГ). В «Витрине ТВ» такой подход объяснили тем, что выгода онлайн-площадок заключается в том, что федеральные телеканалы являются популярными и, соответственно, могут дать площадкам дополнительную аудиторию. По словам собеседника «Телеспутника», на самом деле стриминг линейных телеканалов не является приоритетом для онлайн-кинотеатров и основной аудитории таких платформ в первую очередь интересно видео по запросу. Он отметил, что, по его данным, уход федеральных каналов из «Яндекс.Эфира» не сильно отразился на посещаемости сервиса.

Другой источник «Телеспутника» рассказал, что не так давно «Витрина ТВ» разослала операторам и видеосервисам, занимающимся стримингом телеканалов в OTT, коммерческое предложение. В нем предлагались новые условия сотрудничества с платформой, подразумевающие плату за интеграцию «Витрины ТВ» в свой сервис. После этого некоторые операторы отказались от онлайн-трансляции федеральных телеканалов, другие задумываются о целесообразности начала или продолжения сотрудничества с «Витриной ТВ». По словам собеседника «Телеспутника», «Витрина ТВ» рассчитывала без проблем стать единым поставщиком телеканалов мультиплекса в онлайне и разработанный по их инициативе закон будет легко принят Госдумой. Однако сейчас в отрасли идет активное сопротивление этим действиям «Витрины» — многие считают, что этот статус платформы может негативно повлиять на бизнес операторов и рынок онлайн-телевещания в целом.

Еще один источник «Телеспутника» отметил, что всем компаниям «Витрина ТВ» разослала коммерческие предложения с разными условиями, и выразил недоумение таким непрозрачным подходом к тарифной политике.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус», выручка ООО «Витрина ТВ» в 2018 году равнялась 55,3 млн руб, чистая прибыль — 9,6 млн руб.