2.5 млн.тг подъемных: Аким СКО заманивает молодых врачей солидными деньгами

Во время онлайн отчетной встречи перед населением аким СКО Кумар Аксакалов озвучил новую инициативу по решению проблемы дефицита медицинских кадров.

За три года в область приехали работать 262 молодых специалиста. В этом году также ожидается прибытие врачей узких специальностей, которые обучались в резидентуре за счет областного бюджета.

Молодым врачам создаются комфортные условия, выплачиваются хорошие подъемные по 1,5 млн тг, кто приезжает работать в СКО. Но и это не предел. Аким области поручил увеличить сумму подъемных для молодых врачей.

Мы стремимся к лучшим стандартам в сфере медицины. Приглашаем специалистов с разных регионов . Создаем привлекательные условия, в том числе выплачиваем хорошие подъемные. Мы приняли решение о повышении суммы подъемных до 2,5 млн тг. Это будет самая солидная сумма по всей стране. Приглашаю выпускников медицинских ВУЗов, здесь вам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, - сказал Кумар Аксакалов.

К слову, в Петропавловске продолжается строительство суперсовременной многопрофильной больницы. Открытие этого объекта выведет медицину региона на новый международный уровень развития по стандартам JCI. Здесь будут применять современные методы лечения, установят высокотехнологичное медицинское оборудование. Североказахстанцы не выезжая в другие регионы, получат качественное лечение в новой передовой больнице.

В областном центре продолжается строительство поликлиники в микрорайоне "Береке". Начнется строительство еще одной поликлиники для жителей перспективного микрорайона "Жас Өркен".

На укрепление сферы здравоохранения направлено свыше 12 млрд тенге. Больницы СКО пополнили современные аппараты МРТ, компьютерный томограф, цифровые маммографы, УЗИ экспертного класса, рентген и ангиографы.

В этом году в онкоцентре поставят МРТ нового поколения. Также прорабатывается вопрос установки аппарата томотерапии для лечения онкозаболеваний. Кроме того, для больниц дополнительно будет приобретен цифровой маммограф и 2 компьютерных томографа.

Ежегодное увеличение финансирования сферы здравоохранения позволило добиться улучшения динамики по распространенным заболеваниям.К примеру, за 3 года смертность по онкологии снижена на 13%. На 10% сокращена смертность от болезней системы кровообращения, на 2,0% - от инсульта и инфаркта, на 13% - младенческая смертность. Уменьшилась заболеваемость туберкулезом на 37%.