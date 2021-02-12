Что будет с бессимптомным больным, если он получит прививку от коронавируса

Казахстанские врачи утверждают, что вакцинация от коронавируса бессимптомным пациентам не навредит, передает корреспондент zakon.kz.

С этим человеком ничего плохого точно не произойдет. Возможно, что он среагирует более высокой температурой, может быть у него будет более длительная болезненность в месте укола, уплотнение. Иммунитет будет вырабатываться, - рассказала профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева.

Она также рекомендовала прививаться людям, у которых имеются хронические заболевания - ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), сахарный диабет.

Проводится вакцинация не в период обострения. Если период обострения, то вакцинацию нужно отложить до момента, когда стихнут симптомы, - уточнила врач.

По ее словам, противопоказания у таких пациентов такие же, как у здоровых людей.

Имеются мировые данные, что вакцинация таких пациентов показала хороший эффект даже у людей с ВИЧ. В России привито порядка 2 млн человек, среди них, конечно же, были ВИЧ-инфицированные, - добавила она.

Тамила Языкова, Нур-Султан