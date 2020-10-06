В казахстанской битве за кабельное ТВ Россия сохраняет свои позиции - СМИ

Издание Diplomat опубликовало статью Брэдли Джардина под названием «In Kazakhstan‘s Battle for Cable TV, Russia Stands its Ground» — «В казахстанской битве за кабельное телевидение Россия сохраняет свои позиции».

В предисловии к ней говорится так: «Иностранное содержание, несмотря на попытки Астаны ограничить его присутствие, продолжает доминировать в казахстанском эфире».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Ретрансляция российских телеканалов в Казахстане будет по-прежнему осуществляться, несмотря на попытки правительства ограничить их деятельность. Таким образом, телеканалы «НТВ-Мир», «РТР Планета», «Россия 24» и «Россия Культура» продолжат вещание до начала следующего года.

Решение было объявлено после переговоров между министерством информации и коммуникаций Казахстана (МИК) и его российским аналогом — министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Достигнута договоренность о сохранении действенности имеющихся у российских операторов кабельного телевидения лицензий до 1 марта 2018 года.

Иностранное содержание, несмотря на попытки правительства ограничить его присутствие, продолжает превалировать в телевизионном эфире страны. В настоящее время кабельные компании располагают пакетом примерно из 150 каналов на каждую. Из них около 70 процентов имеют, так сказать, иностранную «прописку». А это значит, что они освобождаются от таких внутренних казахстанских обязательств, как обеспечение выполнения определенной квоты на вещание на казахском (государственном) языке.

Зарубежные средства массовой информации также обходят ограничения в отношении рекламы. К примеру, в контексте иностранного содержания (контента) может рекламироваться алкоголь, а местного – нет.

Казахстан попытался пресечь такой дисбаланс, введя с 1 января 2016 года в действие законодательную норму, призванную цензурировать рекламу. Фактически же кабельные операторы были бы вынуждены вырезать рекламные объявления из всякого иностранного контента, который они ретранслируют.

Действие указанной нормы было приостановлено после того, как кабельные операторы стали жаловаться на то, что им не хватает ресурсов для отслеживания и ограничения рекламы на всех их ретранслируемых каналах.

Казахстану также надоело терпеть ощутимое влияние российских СМИ в стране. Примерно 75 процентов жителей Казахстана, в том числе тамошнее коренное русское население и урбанизированные казахи, регулярно смотрят ретранслируемые программы и передачи российских телеканалов.

«Первый канал Евразия», являющийся самым популярным отечественным телеканалом Казахстана, также регулярно транслирует контент с «Первого канала» России — компании, которая имеет 20-процентную долю в этой казахстанской телевизионной структуре.

Вещатели жалуются на то, что вследствие удушающего контроля Астаны над отечественными СМИ и нехватки денежных средств на формирование казахстанского содержания страна оказывается не в состоянии конкурировать с более качественным российским контентом. Недавние исследования также показали то, что правительство Казахстана субсидирует только такие каналы, которые продвигают «патриотическое содержание», и программы, которые популяризируют деятельность руководства страны».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. В конце октября 2015 года был подписан закон №376-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства», который должен был уже вступить в силу 1 января 2016 года. В нем, как известно, содержатся новые нормы, касающиеся рекламы на иностранных телеканалах, ретранслируемых в нашей республике. Однако ввиду многочисленных обращений кабельных операторов с просьбой отсрочить их реализацию государство приняло решение ввести переходный период применительно к ним.