Дошкольное образование в онлайн-формате доступно на казахском и русском языках, сообщает zakon.kz.

Молодым педагогам дошкольного образования приходится нелегко. Они ежедневно сталкиваются с нехваткой качественного и доступного контента на казахском языке, способного конкурировать с зарубежными образовательными ресурсами по качеству. Мы решили обратиться к разработчикам отечественной платформы для дошкольного образования “BilimKids” с этой проблемой и узнать, какие решения они предлагают.

Безусловно, сейчас на просторах Казнета ощущается дефицит качественных ресурсов для педагогов дошкольного образования. Если Вы находитесь в поиске контента для дошкольного образования, то он уже разработан инновационной компанией BilimLand в рамках проекта BilimKids.kz. Платформа BilimKids.kz содержит уникальный учебно-методический комплекс для дошкольных групп (для детей от 2-х до 6-ти лет). Это комплекс с полным набором разработок образцов организованной учебной деятельности, перспективного планирования, циклограммы со всеми компонентами режима дня по разным возрастным группам. менеджер проекта BilimKids Назымбек Шардарбеков

Кроме того, на платформе bilimkids.kz представлены видеоматериалы, которые состоят из народных сказок в 3D-анимации и музыкальных мультфильмов на казахском языке.

Аудиоматериалы на платформе состоят из 3 разделов: сборник музыкальных произведений мировых классиков, песни для уроков физкультуры, песни для детей до 2-х лет с текстами для пения. Все материалы составлены с учетом психофизиологических особенностей детей и не оказывают возбудительный эффект на детскую психику.

На YouTube-канале BilimKids опубликовано много казахстанских развивающих мультфильмов, при разработке которых учитывались возрастные характеристики детей. Стоит также отметить, что активными пользователями нашей платформы являются дошкольные учреждения, которые уже несколько лет доверяют нашему контенту. Назымбек Шардарбеков

Для того чтобы подробнее ознакомиться с содержанием платформы BilimKids, пройдите по ссылке.



