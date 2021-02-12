Может ли вакцина от коронавируса вызвать бесплодие

Вакцина от коронавируса не оказывает никакого влияния на репродуктивные способности женщин и мужчин, заявила профессор, доктор медицинских наук, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения Министерства здравоохранения Жаннат Сатыбалдиева, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день ни одна известная вакцина не вызывает такого эффекта. Это из разряда тех самых мифов, которые сегодня очень активно распространяют противники прививок. Это не соответствует действительности, голословное утверждение, - сказала Жаннат Сатыбалдиева..

Профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии министерства здравоохранения Ляззат Ералиева поддержала ответ коллеги и отметила хорошее качество выпускаемых вакцин.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" так же, как и другие вакцины, не влияет на репродуктивную функцию. Технология, по которой изготавливают казахстанскую вакцину от коронавируса, применяется более 80 лет. По такой же технологии созданы вакцины против гриппа, полиомиелита, клещевого энцефалита, - заключила она.

Тамила Языкова, Нур-Султан