Назначен вице-министр национальной экономики РК

Постановлением Правительства РК Абдыкадыров Алишер Елисулы назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, передает zakon.kz.

Об этом сообщили на официальном сайте премьер-министра Республики Казахстан.

Алишер Абдыкадыров родился в 1986 году в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности "Экономика".

В 2009-2015 гг. работал в министерствах индустрии и торговли, по инвестициям и развитию РК.

В 2015-2016 гг. занимал должность руководителя Управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

С 2016 по 2018 годы был руководителем Управления по инвестициям и развитию г. Астаны.

В 2018-2019 гг. — руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства г. Астаны.

В 2019-2020 гг. — председатель правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" ("Казахстанский институт развития индустрии").

С февраля 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Карагандинской области.