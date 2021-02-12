Главбух аппарата акима района осуждена за хищение 21 млн тенге в Атырауской области

Главбух аппарата акима Кызылкогинского района осуждена по подозрению в хищении 21 млн тенге , сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

9 февраля Кызылкогинским районным судом главный бухгалтер аппарата акима Кызылкогинского района Кубашева Г. осуждена к семи годам ограничения свободы, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, главный бухгалтер подозревалась в хищении бюджетных средств в размере 21 млн тенге, путем перечисления повышенной заработной платы на свой карточный счет.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан