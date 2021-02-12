Выставлены блокпосты: алматинцев предупредили об угрозе схода лавин

В горных районах Алматы сохраняется угроза схода лавин, сообщает zakon.kz.

В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горной местности, а также в целях обеспечения безопасности населения и туристов 12 февраля 2021 года на лавиносборе "Конус", расположенного на территории ГЛК "Шымбулак", проведен профилактический спуск снежной лавины. ДЧС Алматы

Взрывные работы проводились с помощью пневматической пусковой установкой активного воздействия на лавину "Avalancher Type 1732", всего произведен один выстрел. В результате взрывных работ спущено 5000 кубометров снега.

В профилактическом спуске снежной лавины участвовали специалисты ГЛК "Шымбулак", ДЧС г.Алматы, АГЭТУ ГУ "Казселезащита", РГП "Казгидромет" и АО "Институт географии и водной безопасности".

Вместе с тем в ДЧС сообщили, что из-за лавиноопасной обстановки в горной местности и в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, выше ГЛК "Шымбулак" и в ущелье "Аюсай" бассейна реки Улкен Алматы выставлены блок-посты для ограничения доступа автотранспорта и людей.

Также рекомендуем жителей и гостей города воздержаться от походов в горы, следить за погодными условиями, не выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин, а также принять все меры безопасности в целях исключения ЧС. ДЧС Алматы

Напоминаем, что согласно штормового предупреждения №3 РГП "Казгидромет" от 11.02.2021 года, в период 13 февраля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход лавин.

В целом, постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой осуществляется постами РГП "Казгидромет" и АГЭТУ ГУ "Казселезащита".

Для проведения профилактических спусков снежных лавин предусмотрены необходимые финансовые средства, на неотложные меры также на базе АГЭТУ ГУ "Казселезащита" приведена в постоянную готовность аварийно-механизированная бригада, состоящая из 34 человек и 20 ед. различной специальной техники.

В целях повышения уровня безопасности населения, снижения возможного ущерба от схода лавин и их предупреждения, на лавиноопасных участках бассейнов рек Киши и Улкен Алматы установлены 17 информационно–предупредительных стендов и 444 снегозадерживающих щитов.

Лавинная обстановка находится на особом контроле!