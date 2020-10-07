Wi-Fi-роутер из России. Насколько он хорош

Если вам нужно организовать беспроводную сеть, то выбор устройств для этой задачи очень широкий. Покупатель обычно смотрит на китайские и тайваньские бренды, которые у всех на слуху, и уже среди них подбирает подходящую модель. Но Wi-Fi-роутеры производят и в России. К примеру, линейка таких устройств есть у компании «НАГ». Мы изучим гигабитную модель SNR-CPE-ME1 и попытаемся понять, чем она интересна.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Wi-Fi-роутер (далее роутер) поставляется с адаптером питания (12 В, 2 А), кабелем Ethernet длиной один метр и руководством пользователя.

Внешний вид привычный для моделей этого класса: сравнительно компактный корпус из матового пластика, три несъемные антенны. На верхней панели стройный ряд индикаторов, по бокам отверстия для отвода тепла, снизу дополнительные отверстия для охлаждения, крепления для вертикального монтажа, сведения об IP- и MAC-адресах, логин/пароль для доступа в веб-интерфейс. На задней панели вход для подачи питания, кнопка включения, утопленная клавиша сброса к заводским настройкам, разъем USB 3.0 для подключения внешнего накопителя либо сотового модема, порт WAN и четыре порта LAN (все гигабитной скорости). Корпус окрашен в белый и серый цвета.

ОСОБЕННОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Компания «НАГ» традиционно работает с операторами связи и системными интеграторами, реализуя свою продукцию оптовыми партиями. Но SNR-CPE-ME1 можно приобрести в рознице, хоть он и представлен в ней слабо в сравнении с азиатскими брендами. SNR – это собственная торговая марка производителя из Екатеринбурга, которая включает в том числе беспроводные маршрутизаторы и точки доступа. В «НАГ» утверждают, что роутер хорошо подходит для абонентов, подключенных к услуге IPTV, – за счет поддержки Multicast и IGMP Snooping. Прошивку устройства несложно модифицировать под конкретные задачи без необходимости пересборки ПО. Есть набор предложений по кастомизации роутера для операторов связи. Также реализованы возможности для корпоративных сетей: режим точки доступа, роуминг на базе 802.11k/r и по принципу Handoff, функция инкапсуляции беспроводной сети в 802.1q.

АППАРАТНАЯ НАЧИНКА

Модель SNR-CPE-ME1 построена на комбинации нескольких чипов. Центральный процессор MediaTek MT7621 (два ядра, тактовая частота 880 МГц) дополнен чипом MT7603, который отвечает за функционирование радиомодуля 2,4 ГГц, и чипом MT7610, который ответственен за радиомодуль 5 ГГц. Используется 256 Мб оперативной памяти типа DDR3 и 16 Мб флеш-памяти.

Заявлена поддержка стандарта Wi-Fi 5, технологии MIMO 2×2, а также работа в двух частотных диапазонах одновременно – 2,4 ГГц и 5 ГГц. Поддержка двух диапазонов позволяет реализовать схему, в которой Wi-Fi-роутер способен выступать одновременно в качестве беспроводного клиента на одной частоте (допустим, 5 ГГц) и точки доступа для конечных устройств – на другой (2,4 ГГц).

Для работы в диапазоне 2,4 ГГц применяются две передающие и две приемные антенны (2T2R) с коэффициентом усиления 5 dBi, для диапазона 5 ГГц – одна передающая и одна приемная антенна (1T1R) с усилением 3 dBi. Суммарная скорость передачи данных по беспроводной сети – 733 Мбит/с.

Средства безопасности включают поддержку стандартов WEP, WPA/WPA2, WPA (Enterprise), WPA1/2 (Enterprise). Помимо того, есть встроенный сетевой экран и средство блокировки нежелательной рекламы (Adblock).

Как сказано выше, роутер позволяет подключать так называемые свистки – сотовые модемы с USB-портом, совместимые со стандартами LTE/WCDMA/UMTS/GPRS. А вот отдельного слота для SIM-карты у него нет.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Для подготовки устройства к работе нужно подключить его Ethernet-кабелем к компьютеру, запитать от сети переменного тока через комплектный адаптер и войти в веб-интерфейс с использованием логина/пароля, указанных на дне корпуса, а также в руководстве пользователя. Поскольку мобильного приложения для настройки роутера у производителя нет, используйте веб-браузер на компьютере.

Мы тестировали роутер с версией прошивки 1.2.0, выпущенной в мае 2019 года. Веб-интерфейс устроен архаично. Слева располагается список разделов, справа их содержание. Разделы такие: «Настройки сети», «Настройки радио», «Сетевой экран», «Сервисы», «Настройки USB», «Настройки хранилища», «Администрирование».

Первым делом рекомендуется сменить язык интерфейса на русский и пароль в веб-интерфейсе, настроить интернет-соединение и беспроводную сеть, включая безопасность.

Настроек в веб-интерфейсе много, некоторые разделы русифицированы частично (к примеру, «Настройки USB», «Клиент торрент»), попадаются грамматические ошибки, а назначение других неосведомленному пользователю будет непонятно. Подразделы «Сохранить и перезагрузить», «Выход из системы» являются активными кнопками, нажатие на которые сразу запускает нужную команду, поэтому будьте внимательны.

Веб-интерфейс явно рассчитан на профессионала, который хорошо разбирается в специфических терминах и функционале роутера. Начинающий пользователь здесь растеряется. Впрочем, при первом запуске достаточно один раз внести нужные настройки, при необходимости используя руководство пользователя, и больше не возвращаться к этому вопросу.

В то же время компанию «НАГ» стоит поблагодарить за ряд удобных возможностей веб-интерфейса. К примеру, полезен встроенный анализатор беспроводных сетей и мониторинг подключенных Wi-Fi-устройств, а также наглядная статистика трафика на проводных портах. Сам веб-интерфейс работает шустро.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Для проверки скоростных характеристик роутера применялось интернет-соединение 100 Мбит/с от одного из провайдеров. К роутеру были одновременно подключены: настольный ПК по Ethernet 100 Мбит/с, ноутбук по Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц и планшет по Wi-Fi на 5 ГГц. Первым делом мы провели замеры скорости на проводных и беспроводных интерфейсах с использованием сервиса Speedtest. Результат настольного ПК: скачивание 94,80 Мбит/с, загрузка 77,09 Мбит/с, пинг 1 мс. Ноутбук: 88,15 Мбит/с, 44,65 Мбит/с и 2 мс соответственно. Планшет: 93,7 Мбит/с, 82,9 Мбит/с, 2 мс.



В качестве эксперимента мы запустили на десктопе просмотр стрима на Twitch в режиме 1080p (60 кадров/с), на ноутбуке – стрима телеканала на YouTube в разрешении 720p, на планшете – воспроизведение фильма в онлайн-кинотеатре в формате 1080p. Роутер легко перенес такую нагрузку, а корпус при этом был едва теплым.

В диапазоне 5 ГГц качество связи в целом было стабильным, на планшете с Android 9.0 приложение YouTube иногда теряло соединение, в основном это происходило в соседней от роутера комнате. За длительное время тестирования такие случаи можно было сосчитать по пальцам.

Роутер без вопросов согласился работать с флешкой, отформатированной в файловую систему ext4. Записанный на нее контент без проблем воспроизводили все устройства в локальной сети. Правда, скорость записи по сети на сам носитель оказалась сравнительно невысокой из-за того, что в нашем случае это была флешка с интерфейсом USB 2.0.

Мы также проверили блокировку рекламы при помощи фильтра DNS. На некоторых сайтах она работала, на других – нет. Эта выборочность связана со списками для фильтрации рекламы. Обновляется список раз в сутки. Вы можете вручную добавить сайт для фильтрации, эта процедура подробно описана в документации на сайте «НАГ». Там же можно узнать, как на основе роутера развернуть домашнее сетевое хранилище.

В ходе тестирования роутер вел себя предсказуемо. Лишь однажды при отсоединении внешнего жесткого диска он завис, но затем сам вернулся к рабочему состоянию. Можно поворчать и на то, что при смене настроек веб-интерфейс (в Opera 62) иногда грузится не целиком, требуя вручную обновить страницу, но в общем это не раздражает.

ВЫВОДЫ

У компании «НАГ» получился вполне надежный роутер, который легко выдерживает работу под нагрузкой, у него быстрый и стабильный Wi-Fi, богатый функционал, а также разумная цена для своего класса (2993 рубля). В то же время веб-интерфейс устроен архаично и порой капризничает. Тем не менее, если вы хотите, чтобы ваш беспроводной роутер был производительным и работал безотказно, это как раз тот случай.