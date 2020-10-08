Спутниковое ТВ МТС дает абонентам 72 часа

Уже с прошлого месяца пользователи спутниковой платформы МТС получили доступ к новой уникальной услуге. Услуги, которую условно можно назвать «услуга 72 часа».

Согласно условиям данного сервиса, введенного еще с 26 июня, абонент спутниковой платформы может подключить тестовый просмотр любого тематического пакета на 72 часа без тарификации, т.е. бесплатно, для того, чтобы, как это формулируют в пресс-службе МТС, «убедиться в качественном контенте и принять верное решение о подключении дополнительного пакета».

На самом деле, услуга, действительно, очень нужная, особенно учитывая, что для некоторых абонентов, живущих вдали от мегаполисов, спутниковая платформа – это единственное окно в мир. Откуда таким зрителям еще узнать о содержании каналов, если иногда у них и Интернета-то нет.

Но даже для тех абонентов спутниковой платформы, которые имеют возможность «залезть» в Интернет, чтобы познакомиться подробнее с содержанием того или иного телеканала, хотя бы и по его сайту, услуга «72 часа» полезна – тут уж всё по пословице «лучше один раз увидеть».