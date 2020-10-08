Еще один немецкий музыкальный телеканал появился на спутнике Astra

Нетрудно догадаться, что он появился на позиции 19,2 градусов восточной долготы, где располагается самая популярная в Европе орбитальная группировка спутников, которая принадлежит оператору SES.

Учитывая то, что на территории бывшего СССР существует большое количество поклонников немецкой музыки во всех ее проявлениях, то появление еще одного открытого музыкального телеканала из Германии наверняка заинтересует любителей спутникового телевидения.



По сообщению издания Parabola.Cz, “Schlager Deluxe” появился на позиции телеканала “Zee One”, который в конце мая прекратил вещание. Вполне возможно, что в ресивере зрителя спутникового телевидения, который принимает сигнал с 19,2 гр.в.д. новый музыкальный канал уже появился, но вещает под идентом канала “Zee One”. Поэтому, для полноценной идентификации, лучше обновить список принимаемых телепрограмм. Музыкальный канал из Германии транслируется здесь под названием “Schlager Deluxe”.

“Schlager Deluxe” вещает в классическом стандартном разрешении видеосигнала (SD) в MPEG-2. Поэтому прием возможен на любых цифровых спутниковых ресиверах или телевизорах, которые имеют встроенный цифровой спутниковый тюнер. Разумеется, требуется наличие спутниковой антенны, направленной в позицию 19,2 градусов восточной долготы.

Телеканал транслируется со спутника Astra 1KR, прием с которого на антенны разумных диаметров возможен на западе России, на большей части Украины и в Белоруссии (см.карту покрытия европейского луча спутника).



Параметры вещания “Schlager Deluxe”: частота 10921 Ггц, пол. вертикальная, SR 22000, FEC 7/8, DVB-S/MPEG-2, открыто.