МТС ТВ расширяет фильмотеку

Платформа МТС ТВ существенно расширила свою фильмотеку, пополнив ее множеством суперфильмов.

Это произошло благодаря тому, что МТС Медиа — дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиа-активы и телевизионные продукты, некоторое время назад достигла соглашений на получение прав с ведущими мировыми студиям: Disney, Sny Pictures, Fx, Universal Pictures, Paramunt Pictures, а также российским и продюсерскими группами «Централ Партнершип», «Базелевс», «Среда», «МедиаМарс».

Соглашения со студиями предусматривает ротацию на платформе МТС ТВ их контента. С большинством студий соглашения подписаны на несколько лет и предполагают возможность продления. Передача прав дает МТС ТВ возможность предоставлять доступ к контенту по подписке или в аренду, а также продавать фильмы пользователям, отмечают в пресс-службе МТС.

Пресс-служба МТС приводит и ряд подробностей по поводу нового контента, а именно:

Благодаря подписанным соглашениям, подписчикам МТС ТВ станут доступны лучшие мировые кино-хиты: «Мстители: Финал», «Аладдин», «Холодное сердце 2», «Малефисента: Владычица тьмы», «Джентельмены», «Веном» и многое другое.

В июле на платформе МТС ТВ произойдет очередное обновление контента. Теперь ее подписчики могут посмотреть два новых фильма про отмщение – «Ритм-секция» от создательницы «Рассказа служанки» Рид Морано с Блейк Лайвли и Джудом Лоу и «Прощай» от апостола ужасов («Страшные сказки», «Академия смерти») испанца Пако Кабесаса, новоформатный фильм, спродюссированный Тимуром Бекмамбетовым и снятый в США Анишем Чаганти, «Поиск» (2018), нежную и вдумчивую «Обыкновенную любовь» – о чувствах выше времени и болезни, «Фотографию» Стеллы Меги, остросюжетные Снайпер: Финал убийцы и успевшие стать классикой «Джанго освобожденный», «Ешь, молись, люби», «Инферно», «Код Да Винчи», «Тёмная башня», «Девушка с татуировкой дракона» и др.

В сегмент подписок с первого июля переходят «Дэдпул» и «Дэдпул 2», «Стражи галактики» и «Стражи галактики 2».

Подписчики сервиса МТС ТВ через агрегацию получат доступ к новым сериалам этого года: драматической истории «Я могу уничтожить тебя» Сэма Миллера (HB), новым версиям «Перри Мейсона» и научно-фантастической «Сумеречной зоны», им будут доступны сериалы прошедших сезонов «Без обязательств», «Корпорация», «Инстинкт», старая добрая «Теория большого взрыва».

Отметим, что доступ к контенту платформы МТС ТВ доступен через установку приложения. Сервис предоставляет как собственные подписки с доступом к оригинальному контенту и широкому перечню телеканалов, так и выступает агрегатором для главных российских онлайн-кинотеатров – Amediateka, ivi, Megg и Start, чей контент также доступен на платформе МТС ТВ.

Принцип формирования подписок на платформе строится на комбинации большой библиотеки фильмов и сериалов по запросу и широкого выбора телеканалов в высоком качестве.

Абонент любого оператора может подписаться на видео-сервис МТС ТВ и пользоваться им в любой среде: в смартфоне, на планшете или компьютере, на интерактивных приставках или Smart-TV. Для доступа к контенту необходимо установить приложение МТС ТВ через iS или GglePlay. Доступ к контенту возможен как в мобильной, так и фиксированной сети.