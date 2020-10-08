"Триколор" не станет регистрировать нераспроданное оборудование

Как известно, популярный российский спутниковый оператор “Триколор ТВ” в своих последних моделях абонентского оборудования практически полностью отказался от ресиверов, в которых используются карты условного доступа.

Причин этому несколько и, кстати, одна из них – борьба с пиратским доступом к просмотру пакета. Но у многочисленных дилеров оператора и в точках продаж остались нераспроданными абонентские приставки, в которых до сих пор используются карты доступа. Более того – это оборудование можно использовать в программе обмена оборудования. Причём, как то, на которое меняют устаревшее и то, которое меняется на самые современные приставки UHD. Именно от него оператор планирует частично отказаться полностью уже осенью этого года.



По информации из официального источника, “Триколор” планирует с 1 октября текущего года прекратить регистрацию нового абонентского оборудования, в котором используются ресиверы моделей DTS-53 и DTS-54. Данные приставки появились в модельном ряду абонентского оборудования оператора после неудачной попытки выйти на азиатский рынок. Было произведено довольно большое количество абонентских приставок и после того как “азиатский” проект был свёрнут инженерам компании GS пришлось переделать ресиверы марки DTS для проекта “Триколор”.

Правда, сразу возникли нюансы. Во-первых, ресиверы не поддерживали (и не поддерживают) приём телеканалов, которые транслируются с применением кодека сжатия HEVC. Во-вторых, на них почему-то нельзя подключить просмотр “Ночного” пакета. Но главный момент заключался в том, что абоненту предлагалось платить бОльшую абонентскую плату, чем у других. То, есть если абоненты, подключённые к тарифу “Единый” оплачивают за просмотр 1500 рублей в год, то у владельцев DTS минимальная плата за просмотр составляет либо 2000 рублей в год или 1200 рублей за полгода. При этом, тариф называется “Экстра”. Его отличие от “Единого” состоит в том, что абоненты по тарифу “Экстра” могут смотреть дополнительно несколько детских телеканалов. Правда, один из них (канал “Мультик”) уже прекратил вещание.



В ходе эксплуатации процент бракованного оборудования марки DTS коренным образом не отличался от показателей других абонентских ресиверов, которые были (и есть в продаже). Приставки DTS оказались даже более надёжными чем “триколоровские” ресиверы GS B-531 или GS B-5310. Но, тем не менее, являлись изначально технически устаревшими – невозможность принимать телеканалы, которые транслируются в HEVC, а также использование карт условного доступа. Ещё можно отметить то, что ресиверы DTS-53 и DTS-54 нельзя подключить для просмотра пакета “Триколор” через интернет.

В конечном итоге, оператором принято решение отказаться от активации нового оборудования данной марки с 1 октября текущего года. Обозначенная дата должна мотивировать продавцов нераспроданных ресиверов DTS 53/54 как можно быстрее активировать оставшееся на складах оборудование. Если же этого не случится и такой ресивер DTS не будет активирован (как первичный или как новое оборудование по программе обмена), то с октября на них можно будет смотреть только открытые спутниковые телеканалы. Владельцам уже активированного оборудования DTS предполагаемые оператором изменения напрямую ничем не грозят. Но менять его всё равно, рано или поздно, придётся.