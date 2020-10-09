Билайн ТВ представляет новые ТВ приставки

А вы знаете, что такое Билайн ТВ? Цифровое телевидение Билайн ТВ – это 300+ Российских и зарубежных телеканалов различных тематик (включая HD) и 80 000+ единиц контента голливудских и российских студий, а также популярного контента ведущих онлайн-кинотеатров. Похоже, на рынке отечественного платного ТВ становится все теснее.

На днях Билайн ТВ анонсировал две новые телевизионные приставки, которые, безусловно, заинтересуют многих пользователей. Рассмотрим их подробнее.

ТВ приставка Билайн ТВ SWG2001B-A

Возможности приставки Билайн ТВ SWG2001B-A

Поддержка Full HD, 4К: пользователям доступен просмотр контента в высоком разрешении

Четырехъядерный64-битный высокопроизводительный процессор архитектуры ARM Crtex A53 с частотой до 1,5 ГГц

ТВ-приставка легко и просто подключается самостоятельно: работает по WI-FI или сети Enthernet любого оператора. Частота беспроводного соединения 2.4 ГГц, 5 ГГц

Сервис Билайн ТВ доступен клиенту любого провайдера на любом устройстве

Билайн ТВ-это тысячи фильмов и сотни каналов в одном приложении.На разных устройствах. Для абонента любого оператора

Главные онлайн-кинотеатры в Билайн ТВ: ivi, Megg, Amediateka, START, Мульт, VIPPLAY

Встроенная память: 8 ГБ, оперативная память: 1ГБ

Дизайн и характеристики:стильный и современный корпус 12,5*12см, легкий и практичный, в комплекте пульт ДУ

ДУ пульт работает по Bluetth, что позволяет легко и без наведения на приставку ей управлять

Порты: HDMI, Enthernet, RCA, HDMI, CVBS AV

Технические характеристики приставки SWG2001B-A

Видео интерфейсы

ТВ высокой четкости: HDMI 2.0 с HDCP v1.4 и HDCP v2.2

Видео кодеки: MPEG-2, H.264, H.265

Видео аналоговый: CVBS (TRRS)

Аудио интерфейсы

Аудио интерфейсы: HDMI

Аудио кодеки: Dlby® Digital, Dlby® AC3 5.1, MP3, AAC LC, HE-AAC

Аудио аналоговый: Stere(TRRS)

Другие интерфейсы

ИК приемник для дистанционного управления: 38 кГц

USB: 2.0 Type A

2.0 MicrUSB B

LAN: 10/100 Base-T Ethernet

Вход для электропитания: 12 Вольт 1 Ампер постоянного тока

Кнопка Reset: 1 скрытая

Wi-Fi

Стандарт: 802.11 b/g/n/ac

2.4 ГГц Wi-Fi Диапазон: 2400 –2483,5 МГц

2.4 ГГц Wi-Fi ширина канала: 20/40 МГц

5 ГГц Wi-Fi диапазон: 5150 –5350 МГц, 5650 –5850 МГц

5 ГГц Wi-Fi ширина канала: 20/40//80 МГц

Wi-Fi MIM: 2T 2R

Bluetooth

Стандарт: 4.1 BLE

Полоса частот: 2402 … 2480 МГц

Каналы: 79

Программное обеспечение

Операционная система: ASP

Обновление ПО: Удаленные загрузка и обновление программного обеспечения

Защита контента от копирования: HDCP v1.4, HDCP v2.2

Интерфейс пользователя: BeelineTV

Разрешение видео

NTSC: 480i, 480p

PAL: 576i, 576p

Высокая четкость: 720p, 1080i, 1080p

Обработка

ЦПУ: 4 ядра 1,5 ГГц, 18000 DMIPS

ОЗУ: 1 ГБ

Флэш: 8ГБ

Промежуточное программное обеспечение

ASR: Открытая платформа поддерживает множество решений.

Безопасность

CAS / DRM: Открытая платформа поддерживает множество решенийDRM/CA

Чипсет обеспечивает расширенную безопасность с инфраструктурой открытых ключей/безопасной загрузкой

Widevine: Google Widevine Mdular level 1

Слот под карту памяти

Тип: TransFlash

Аксессуары (могут не входить в комплект поставки)

Пульт ДУ: 1 шт

Батарейки для ПДУ: 2 шт (ААА)

HDMI кабель: 1 шт

Блок питания: 1 шт. (12VDC, 2A)

Физические характеристики

Размеры (ШxГxВ): 120 мм x125мм x24 мм без учета выступающих частей

Масса: 198г

Электропитание: Вход: 100-240 Вольт переменного тока, 50/60 Гц

Выход: 12 Вольт постоянного тока 1 Ампер

Электропотребление: 8 Ватт (максимум)

Рабочая температура: 0 °C… 40 °C

Рабочая влажность: 0% … 90% (без образования конденсата)

Другое

Некоторые функции и кодеки зависят от версии программного обеспечения и/или включают в себя дополнительные лицензионные сборы.

ТВ приставка Android TV 9 Beebx



Возможности Android TV 9 Beebx

Поддержка Full HD, 4К: пользователям доступен просмотр контента в высоком разрешении

Сертифицированное ПО от Google с регулярными обновлениями и всеми возможностями ОС Android TV 9: YuTube, Netflix, Google

Play, Google Music, Google Play Mvies & TV

Google Play – устанавливайте любые приложения и игры, смотрите фильмы и видео

Chrmecast – трансляция контента с любого устройства на приставку одним касанием

Голосовой помощник Google Assistant- управляйте приставкой голосом и экономьте время на поиск нужного контента

2 USB порта – возможность просмотра контента с внешних носителей

Поддержка Google Cast, Bluetth

Возможность подключения периферийного оборудования: мышь, клавиатура, геймпад

Встроенная память: 8 ГБ, оперативная память: 2 ГБ

Дизайн и характеристики: стильный и современный корпус 10,6*10,6 см, легкий и практичный, в комплекте пульт ДУ

ДУ пульт работает по Bluetth, что позволяет легко и без наведения на приставку ей управлять

Порты: HDMI, USB*2, Enthernet, RCA, HDMI, CVBS AV

работает по WI-FI или сети Enthernet любого оператора. Частота беспроводного соединения 2.4 ГГц, 5 ГГц

Четырехъядерный 64-битный высокопроизводительный процессор архитектуры ARM Crtex A53 с частотой до 1,5 ГГц

Технические характеристики Android TV 9 Beebx

Видео интерфейсы

ТВ высокой четкости: HDMI 2.0 с HDCP v1.4 и HDCP v2.2

Видео кодеки: MPEG-2, H.264, H.265

Видео аналоговый: CVBS (TRRS)

Аудио интерфейсы

Аудио интерфейсы: HDMI

Аудио кодеки: Dlby® Digital, Dlby® AC3 5.1, MP3, AAC

LC, HE-AAC

Аудио аналоговый: Stere (TRRS)

Другие интерфейсы

ИК приемник для дистанционного управления: 38 кГц

USB: 2 x 2.0 Type A

LAN: 10/100 Base-T Ethernet

Вход для электропитания: 5 Вольт 2 Ампера постоянного тока

Wi-Fi

Стандарт: 802.11 b/g/n/ac

2.4 ГГц Wi-Fi диапазон: 2400 – 2483,5 МГц

2.4 ГГц Wi-Fi ширина канала: 20/40 МГц

5 ГГц Wi-Fi диапазон: 5150 – 5350 МГц, 5650 – 5850 МГц

5 ГГц Wi-Fi ширина канала: 20/40//80 МГц

Wi-Fi MIM: 2T 2R

Bluetth

Стандарт: 4.1 BLE

Полоса частот: 2402 … 2480 МГц

Каналы: 79

Программное обеспечение

Операционная система: Android TV

Обновление ПО: Удаленные загрузка и обновление программного обеспечения

Защита контента от копирования: HDCP v1.4, HDCP v2.2

Интерфейс пользователя: Android TV

Разрешение видео

NTSC: 480i, 480p

PAL: 576i, 576p

Высокая четкость: 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p

Обработка

ЦПУ: 4 ядра 1,5 ГГц, 18000 DMIPS

ОЗУ: 2ГБ

Флэш: 8ГБ

Промежуточное программное обеспечение

Android TV: Открытая платформа поддерживает множество решений.

Безопасность

CAS / DRM: Открытая платформа поддерживает множество решенийDRM/CA

Чипсет обеспечивает расширенную безопасность с инфраструктуройоткрытых ключей/безопасной загрузкой

Widevine: Google Widevine Mdular level 1

Аксессуары (могут не входить в комплект поставки)

Пульт ДУ: 1 шт

Батарейки для ПДУ: 2 шт (ААА)

AV кабель: 1 шт

HDMI кабель: 1 шт

Блок питания: 1 шт. (5 VDC, 2A)

Физические характеристики

Размеры (ШxГxВ): 106x106x25 мм без учета выступающих частей

Масса: 167 г

Электропитание: Вход: 100-240 Вольт переменного тока, 50/60 Гц

Выход: 5 Вольт постоянного тока 2 Ампер

Электропотребление: 8 Ватт (максимум)

Рабочая температура: 0 °C … 40 °C

Рабочая влажность: 0% … 90% (без образования конденсата)

Другое

Некоторые функции и кодеки зависят от версии программного обеспечения и/или включают в себя дополнительные лицензионные сборы.

Преимущества цифрового телевидения Билайн ТВ

Рекомендации на основе Big data

Рекомендации на основе ваших данныхи просмотров

Родительский контроль

Контролируйте доступ к нежелательному контенту

Индивидуальные профили

Создавайте профили для каждого члена семьи

Управление эфиром

Возможность смотреть передачи за последние 3 дня

Продолженный просмотр

Продолжайте просмотр с того места, на котором остановились

Офлайн просмотр

Загружайте фильмы на устройство для просмотра вне сети (Скоро в Билайн ТВ)