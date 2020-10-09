НТВ-ПЛЮС запустили акцию «ВКЛючай Детский!» для юрлиц

В этот летний сезон, начавшийся из-за известных карантинных мер в стране с опозданием, НТВ-ПЛЮС запустили акцию «ВКЛючай Детский!» для юридических лиц.

Акция, как пояснили OBOB.TV, направлена, прежде всего, на гостиницы, дома отдыха, санатории, но также будет полезна и для всевозможных детских учреждений, например для лагерей отдыха.

Согласно акции, стартовавшей с начала июля, при подключении пакета «Базовый Запад» или «Базовый» вместе с пакетом «Детский» юридические лица с 1 июля 2020 года по 31 августа 2020 года могут оплачивать только половину абонентской платы в течение трех месяцев.

Для участия в акции новым абонентам НТВ-ПЛЮС необходимо заключить договор как юридическое лицо с правами на публичный или же не публичный просмотр основного пакета «Базовый Запад»/ «Базовый» и дополнительного пакета «Детский». А также оформить Дополнительное соглашение на услуги по предоставлению доступа к просмотру пакета «Базовый Запад»/ «Базовый» и дополнительного пакета «Детский» со скидкой 50% на 3 месяца.

Действующим же абонентам необходимо заключить Дополнительное соглашение на услуги по предоставлению доступа к просмотру пакета «Базовый Запад»/ «Базовый» и дополнительного пакета «Детский» со скидкой 50% на 3 месяца.

В период включения в акцию участникам единовременно или по частям необходимо внести на свой лицевой счет денежные средства в размере месячной стоимости подписки на пакеты «Базовый Запад»/ «Базовый» + «Детский.