Что смотрят на ТВ в текущем сезоне

Аудитория телезрителей в динамике за последние пять лет продолжает сокращаться. Если сначала сокращение происходило среди молодых групп населения, то с 2017 года стало проявляться уже и в более старших возрастных группах. Разумеется, это характерно не только для нашей страны, но и для всего мира.

Среди немногих стран, где отрицательная тенденция еще не заметна — Бразилия и некоторые африканские страны. В последних показатели роста могут быть связаны в том числе с отсутствием таких точных измерений, как в развитых государствах.

О популярных тенденциях телесмотрения в текущем сезоне рассказали специалисты компании Mediascope — Ольга Бурнаева и Лусинэ Курдоглян на прошедшей недавно конференции World Content Market.



Пиплметры: как это работает

Исследовательская компания Mediascope наряду с мониторингом рекламы, PR-активностей и потребительских предпочтений по различным сегментам, проводит также измерения аудитории по всем основным медиа — ТВ, интернет, пресса, радио.

Специалист компании Mediascope Ольга Бурнаева на конференции World Content Market / Фото: Екатерина Родригес Пинеда

Для замера телеаудитории с учетом различных социально-демографических характеристик используют пиплметры — небольшие устройства, которые устанавливаются на телевизоры респондентов, участвующих в выборке. С помощью них фиксируется просмотр любого контента на домашнем ТВ, а с прошлого года — на десктопах и мобильных телефонах. Учитываются даже такие категории, как дачный и гостевой просмотр и их вклад в общий объем телесмотрения.

Пиплметровая система — самая распространенная и наиболее точная во всем мире, хотя в некоторых странах еще используют традиционные в прошлом телефонные опросы, дневники и интервью.

Статистика ТВ по сравнению с другими медиа вполне ожидаемая: чем старше люди, тем регулярнее они смотрят ТВ, чем моложе, тем чаще заходят в интернет. А вот среднесуточный охват радио примерно одинаковый среди всех групп населения.

Показатели каналов

В текущем телесезоне (июль 2018-апрель 2019), как и последние несколько лет, ведущее место в топ-50 каналов по доле аудитории занимает телеканал Россия 1, за которым следуют каналы первого и второго мультиплекса — Первый, НТВ, Пятый, Рен ТВ, СТС, ТНТ и платные каналы, среди которых «Дом кино» расположился на 15-й строчке, опережая несколько крупных федеральных каналов.

Ситуация по возрастным группам соответствует тематике контента того или иного канала. Так, у молодой группы населения (возраст 4-17) — это ожидаемо анимационные каналы (Карусель, Disney, Мульт) и те, в сетке программ которых детские передачи занимают значительную долю эфирного времени (СТС, ТНТ, Первый). У молодежи 18-34 в топе развлекательные и музыкальные каналы, у среднего возраста 35-54 — киносериалы и тематические каналы, а в категории 55+ на верхних строчках рейтинга Россия 1, Первый канал и НТВ.

Популярные жанры

По словам специалистов, распределение по жанрам довольно стабильно из года в год. Единственное изменение отмечалось в 2014 году и было связано с политической ситуацией — тогда выросло время просмотра новостей и социально-политических передач. Но сейчас предпочтения зрителей вернулись к стандартной статистике, в которой по-прежнему балом правят сериалы — их смотрят все возрастные группы. Возможно потому, что их и транслируют больше — 22% из всего вещания. По той же причине распределяется статистика и между отечественными и зарубежными проектами: 69% в вещании занимают наши сериалы, всего 18% — иностранные.

Сериалы

Топ-3 сериалов сезона — премьерные показы на телеканале Россия 1 «Годунов», «Другие» и «Ненастье». При этом общая популярность проектов колеблется в зависимости от возраста. У молодежи — это сериалы на каналах СТС и ТНТ, у старших возрастных групп — проекты России 1 и Первого канала. В числе зарубежных лидеры показов — «Отверженные» (Первый канал), «Обмани меня» и «Хороший доктор» (ТВ3).

Интересно, что любовь зрителей к некоторым долгоиграющим «мыльным операм» с годами ничуть не ослабевает. К примеру, «Тайны следствия» стабильно попадают в топ-15 за последние 10 лет, несмотря то, что сейчас идет уже 18 (!) по счету сезон. Не менее любопытен и феномен сериала «Сваты». Ольга и Лусинэ рассказали, что к ним часто обращаются с вопросом: «Почему у какого-то канала выросла аудитория?». И оказывается, это потому, что там начался показ «Сватов». Неважно, что сейчас он идет в повторе на трех каналах. Вряд ли его можно считать «панацеей» для каналов с низкими рейтингами, но загадочный эффект такой популярности, пожалуй, заслуживает отдельного исследования. Специалисты решили собрать статистику прироста аудитории каналов, которые начали трансляцию этого сериала.

Развлекательные передачи

На втором месте в структуре жанровых предпочтений всех телезрителей развлекательный контент (16% в вещании), который отличается у разных возрастных групп по тематике. Согласно статистике, юмористические передачи и реалити-шоу популярны у молодого населения (в среднем от 40 до 50%), а в категории 55 + те же 40% занимают ток-шоу.

Фильмы

На третьем месте в вещании — кинофильмы, процент просмотра которых у зрителей всех возрастов примерно одинаков (от 11% в группе 55+ до 18% в группах 18-34, 35-54).

Самую большую аудиторию у экранов собрал премьерный показ «Т-34»: 35% зрителей, у которых был включен телевизор в момент показа этого фильма 9 мая, выбрали его, а общий рейтинг фильма составил 9,5 (такой процент населения смотрел среднюю минуту этой трансляции, т.е. это доля по времени). На втором и третьем местах традиционные новогодние показы советской классики — «Любовь и голуби» (24,3%) и «Ирония судьбы или с легким паром» (22,7%).

Специалист компании Mediascope Ольга Бурнаева на конференции World Content Market / Фото: Екатерина Родригес Пинеда

Не менее высокие цифры у премьерных показов «Движение вверх» и «Несокрушимый».

Распределение по популярности зависит от учета праздничных и обычных дней. В первом случае предпочтения публики смещаются в сторону отечественных проектов, во втором — в сторону зарубежных. В целом, тенденция классическая, ведь в сетке вещания распределение происходит соответствующим образом.

Из года в год в топ-15 попадают комедии Леонида Гайдая («Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция Ы») и мелодрамы Владимира Меньшова («Москва слезам не верит», «Любовь и голуби»). К слову, многие из этих фильмов не демонстрировались на ТВ-экранах так часто в прошлые годы, популярность их показов стремительно возросла лишь в последние 20 лет.

Самые популярные зарубежные фильмы по статистике показа за последние 10 лет — «Аватар» Джеймса Кэмерона и «Красотка» Гарри Маршалла.

По перечисленным названиям можно сделать вывод о смещении в сторону хорошо проверенных временем и давно любимых зрителями всех возрастов историй. Однако премьерные показы фильмов, которые до этого шли на больших экранах, собирают не меньший процент аудитории. Это «Елки новые», «Стражи Галактики-2», «Выживший», «Гоголь. Страшная месть» и другие громкие проекты последних лет.

Анимация

Анимационный контент ожидаемо собирает у экранов юных зрителей (43% предпочтений в группе 4-17). Впрочем, полнометражные мультипликационные фильмы с удовольствием смотрят и взрослые — «Зверопой», «Как приручить дракона — 2», «Гадкий я — 3», «Монстры на каникулах — 2». Среди анимационных сериалов лидирующие позиции в рейтинге занимают «Лунтик», «Три кота», «Мимимишки» — конечно, здесь процент взрослой аудитории (в которую входят родители) ниже, чем у полного метра.

Интересно, что анимация собирает хорошие рейтинги на каналах, которые в целом не специализируются на показе этого жанра. Например, показатели Рен-ТВ заметно возрастают в период трансляции мультфильмов студии «Мельница» и «СТВ».

Документалистика

Неигровой жанр занимает сейчас всего 5% в вещании, и наибольший интерес у зрителей документальные проекты, а не фильмы. «Гадалка» на ТВ 3, «Еда живая и мертвая» и «Основано на реальных событиях» на НТВ, а также «Засекреченные списки» на Рен ТВ.



Десктопы и телефоны

Согласно данным панельного исследования компании Mediascope, прирост аудитории, которая смотрит телевизионный контент на вторых экранах (компьютерах и мобильных устройствах) больше среди молодой аудитории. Причем в исследовании учитываются несколько типов просмотров: live (в тот же день) и playback (2-7 дней после эфира).

Специалист компании Mediascope Лусинэ Курдоглян на конференции World Content Market / Фото: Екатерина Родригес Пинеда

Популярнее всего новостные блоки и спортивные мероприятия, которые важно посмотреть «здесь и сейчас» или не смотреть вовсе. А в категорию «отложенного просмотра» попадают реалити-шоу — жанр, которому в целом свойственен просмотр на вторых экранах по всему миру. Показ сериалов также добавляет большие проценты в эти форматы просмотра. Например, некоторые серии «Чернобыль. Зона отчуждения» (не путайте с проектом HBO) добавляли больше 50% к аудитории на десктопах. А телесериалы и развлекательные шоу на каналах ТНТ и Супер довольно весомая часть аудитории смотрит на мобильных устройствах.



Тематическое ТВ

Среди прочего Ольга и Лусинэ успели рассказать об аудитории тематического ТВ, которая растет на протяжении последних лет. Каналы в исследовании разделены на группы: детские, кино и сериалы, музыкальные, развлекательные, новостные, спортивные. В отдельные категории попали религиозные, социально-политические, телемагазины и эротические. Примерно 77% тематического ТВ приходится на три жанра: кино и сериалы, детские и познавательные.

Суммарная доля аудитории тематического ТВ выросла с 6,3% (2008/2009 гг.) до 21,4% (2018/2019), и темпы роста продолжают расти.

В оценке этого вида контента телеканалы должны учитывать не только пол, возраст, но и показатели трудовой занятости населения. Зрительские предпочтения к тем или иным тематическим каналам колеблются в зависимости от времени суток. Детские, новостные каналы и телемагазины больше смотрят в утреннее время, кино и сериалы одинаково в течение всего дня, познавательный и спортивный контент — в прайм-тайм.



Что же касается обзора всей картины по регионам, статистика показывает, что жители удаленных от центрального округа городов в среднем тратят больше времени на просмотр ТВ. В центральном округе среднее время просмотра в сутки составляет 3 часа 40 минут, а на Дальнем Востоке — 4 часа 26 минут. При этом основные предпочтения по сериалам, фильмам и развлекательным передачам не отличаются.